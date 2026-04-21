Brüsszel döntött: áradhat a gender tartalom a médiában és az iskolákban, de még a pedofilok nyilvántartása is sérti az uniós jogot

Szerző: Gondola

2026. április 21. 13:34

Az EU Bírósága kimondta: a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ezért Magyarországnak módosítania kell a szabályozást.

Az Európai Unió Bírósága egy friss ítéletében megállapította, hogy a magyar 2021-es gyermekvédelmi törvény több ponton is sérti az uniós jogot, és ezzel a Európai Bizottságnak adott igazat a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásban. A döntés a választásokat követő időszakban született, és jelentős jogi következményekkel járhat.

A bíróság szerint a törvény azon rendelkezései, amelyek korlátozzák vagy tiltják a nem heteroszexuális orientációt, nemváltást vagy nemi identitást bemutató tartalmak hozzáférhetőségét a médiában és reklámokban, ellentétesek az uniós joggal. Az indoklás szerint ezek a szabályok sértik a belső piaci szolgáltatások szabad áramlását, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokat.

A döntés külön kitért arra is, hogy az Európai Bizottság álláspontja szerint a törvény az LMBTQ+ személyeket megbélyegző és társadalmilag marginalizáló hatású, ami szintén uniós jogsértésnek minősül. A bíróság ezt a jogértelmezést elfogadta, és kimondta, hogy a Bizottság keresete minden vizsgált jogalap tekintetében megalapozott volt.

Egy másik vitatott elem a pedofil bűnelkövetők nyilvántartására vonatkozó szigorúbb magyar szabályozás volt. A bíróság szerint ez a rész is sértheti az uniós adatvédelmi szabályokat (GDPR), valamint az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő alapjogait, ezért ez is uniós jogba ütközik.

Az ítélet alapján Magyarországnak a jövőben módosítania kell a vitatott jogszabályi részeket. Amennyiben ez nem történik meg, az Európai Bizottság további lépéseket kezdeményezhet, beleértve a pénzügyi szankciók kiszabását is.

A döntés része annak a szélesebb jogi vitának, amely Magyarország és az Európai Unió között zajlik a gyermekvédelmi szabályozás és az alapjogok értelmezése kapcsán.