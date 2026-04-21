Székesfehérvár polgármestere nem mond le, visszaszólt Magyar Péternek

Szerző: Gondola

2026. április 21. 19:35

Videóüzenetben reagált Cser-Palkovics András a leendő miniszterelnök szokásos nyomulására, esze ágában sincs lemondani.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár legendás polgármestere közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a választás után kialakult helyzetről, benne a saját jövőjéről.

„ A választás után éreztem és tudtam, hogy meg kell vizsgálnom a saját felelősségemet és a jövőmet a város, Önök, polgárok kapcsán” – jelentette ki.

A polgármester arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban számos helyi lakossal egyeztetett, hangsúlyozva, hogy nagyon sokat jelentett neki az a rengeteg támogatás és biztatás, amelyet a jelenlegi, intenzív közéleti helyzetben kapott. Hozzátette:

a jövőt illetően kérdésként merül fel, hogy az új kormány által kialakított önkormányzati rendszer milyen kihívásokat hoz majd.

A videóban kitért arra is, hogy közvetlen megkeresést kapott Magyar Péter részéről (aki a jelek szerint csak a 100%-os Tisza-uralommal lenne elégedett, hiszen az államfő és a többi közjogi méltóság mellett a kis számú bejutott fideszes képviselőt és már a polgármestereket is presszionálja).

„ Tegnapi nap folyamán nevemre szóló felszólítást kaptam az ország leendő miniszterelnökétől, Magyar Pétertől. Szeretném egyértelművé tenni: ahogy a múltban és ahogyan a jövőben is, sem tőle, sem más országos politikustól nem fogadok el ilyet, nem érdekel, milyen pozícióból szólít meg.”

A polgármester hangsúlyozta, hogy döntését a helyi közösség iránti felelősség vezérli, és kijelentette, hogy szándékában áll a jelenlegi ciklust végigvinni.

„Ahogy eddig, ezután is kizárólag Önöknek, a székesfehérvári polgároknak tartozom felelősséggel. Minden szempontból mérlegelve, a családommal beszélgetve azt a döntést hoztam, hogy polgármesteri szolgálatomat folytatom. Mindaddig, míg bírom ehhez az Önök bizalmát.”

„Székesfehérvár ugyanis a szenvedélyem” – zárta szenvedélyes üzenetét, majd még egyszer kifejezte háláját az őt támogató közösségnek, a családjának és barátainak.

A magunk részéről csak díjazni tudjuk, hogy valaki mer ellent tartani az arrogánsan és agresszíven nyomuló Magyar Péternek, akinek a viselkedése gyakran nem illik egy leendő miniszterelnökhöz. Az ő dolga a kormányzás (lenne), nem a demokratikusan megválasztott, neki nem tetsző képviselők és polgármesterek levadászása. Ha ez így folytatódik, valóban megvalósul az a diktatúra, amit a kampányban oly sokat emlegetett.