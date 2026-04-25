Orbán Viktor kimarad az új parlamentből
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát - ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy
rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.
Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Hoztak néhány fontos döntést:
a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják,
hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz - mondta.
Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa,
és "ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra" - fogalmazott.
Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos