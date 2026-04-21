Orbán Balázs: patrióta megújulással a Fidesz még visszatérhet

Szerző: Gondola

2026. április 21. 10:35

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt protesthangulatból erősödött meg, de kormányon eladósodás és stagnálás jöhet. Patrióta megújulással a Fidesz visszatérhet.

Orbán Balázs egy részletes bejegyzésben elemezte a Tisza Párt felemelkedését és várható kormányzását. Szerinte a párt sikerét alapvetően a gazdasági nehézségek nyomán kialakult protesthangulat segítette, amelyet külföldi titkosszolgálati támogatás és a közösségi médián keresztüli befolyásolás is erősített. Emellett úgy véli, a Tisza Párt hatékonyan mutatott rá a Fidesz elmúlt másfél évtizedének hibáira, és ezzel képes volt széles társadalmi rétegeket megszólítani a baloldaltól a centrumliberális szavazókig.

Orbán Balázs a pártot egy nyugat-európai mintákat követő, centrista–liberális formációként írta le, amely az En Marche! típusú politikai modellekhez hasonlítható. Szerinte ezek a pártok az európai elit támogatásával működnek, és az uniós integráció mélyítését, valamint olyan stratégiai célokat szolgálnak, mint például Ukrajna támogatása.

A politikus úgy látja, hogy az ilyen „szivárványkoalíciók” működésének egyik következménye, hogy a közélet és a nyilvánosság tereiben megerősödnek a progresszív-liberális hangok, gyakran külföldi finanszírozással és narratívákkal. Hozzátette, hogy ez hosszabb távon a kultúra és az oktatás területén is érezteti hatását, miközben a jobboldali nézőpontok háttérbe szorulhatnak.

Gazdasági szempontból Orbán Balázs szkeptikus a Tisza-kormány kilátásaival kapcsolatban. Úgy véli, a kampányígéretek nem lesznek tarthatók, és a rendszerváltás tapasztalataihoz hasonlóan az ország eladósodása következhet. Szerinte a remélt uniós források is szűkülhetnek a „nagy európai tervek” miatt, ami tovább nehezítheti a gazdasági mozgásteret.

Állítása szerint Magyarország ebben a helyzetben inkább követő szerepre kényszerülhet Európában, elveszítheti önállóbb politikai mozgásterét, és ez a gazdasági növekedés lassulásához is vezethet. Úgy gondolja, a jelenlegi európai irányvonal inkább stagnálást hozhat, amely ellen szerinte a patrióta politikai erők tudnak fellépni.

Orbán Balázs arra is kitért, hogy a Fidesz kormányzása alatt a válságkezelés állt a középpontban, és céljuk az volt, hogy a krízisek terheit ne az emberek viseljék, ugyanakkor ezt az üzenetet nem sikerült kellően eljuttatni a választókhoz. Szerinte a jövőben nem elegendő az eddigi eredmények megvédésére hivatkozni, ennél többet vár a társadalom.

Végül úgy fogalmazott, hogy más európai példák alapján a választók idővel kiábrándulhatnak a centrista, kompromisszumkereső politikából, ha az nem hoz kézzelfogható eredményeket. Ebben a helyzetben egy megújult, határozottabb és stratégiailag felkészült patrióta oldal jelenthet alternatívát, és ha erre társadalmi igény mutatkozik, akkor ismét eljöhet a Fidesz politikai megerősödésének időszaka.