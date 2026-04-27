Miért utazik Orbán Viktor az Egyesült Államokba?

Szerző: Gondola

2026. április 27. 12:34

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása alapján a Guardian-en megjelent értesülések álhírnek minősülnek.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök Amerikába utazik a labdarúgó-világbajnokság kezdetére, és valószínűleg „heteket tölt majd” az Egyesült Államokban - olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatásában. Mint írják, újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre.

Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét.

Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.