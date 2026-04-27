Személyes bosszúra készülhet Magyar Péter?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. április 27. 09:05

Politikai elemzők világnézeti véleményüktől függetlenül egyetértenek abban, hogy egy leendő miniszterelnök nem szólhat bele konkrét büntetőügyekbe.

Amennyiben a végrehajtó hatalom konkrét büntetőügyekben elvárásokat fogalmaz meg, akkor a büntetőjog elveszti semlegességét, és fegyverré válik, amit használni lehet a politikai ellenfelek ellen – hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán, miután Magyar Péter világossá tette elvárásait a hatóságok felé, hogy milyen nyomozati cselekményeket hajtsanak végre. A leendő miniszterelnök szombat esti közösségi médiás bejegyzésében felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetőit, hogy zárolják a „lopott pénzeket”. A legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt pedig arra, hogy vegyék őrizetbe „a bűnözőket.” (...)

Arra a kérdésre, hogy egy valódi jogállamban „belefér-e”, hogy politikusok vagy leendő miniszterelnökök ilyen jellegű követeléseket fogalmazzanak meg, az alkotmányjogász úgy vélekedett: nem fér bele, nem elfogadható.

(...) – Milyen jogállam, milyen fékek és ellensúlyok rendszere az, amelyben egy vezető politikus – nyilvánosan! – elvárásokat fogalmaz meg a hatóságok felé, hogy milyen nyomozati cselekményeket hajtsanak végre? – tette fel a kérdést az ügyre reagálva Nagy Attila Tibor. A politikai elemző szerint

Magyar Péter veszélyes fegyvert használ, amikor konkrét büntetőügyekbe próbál beleszólni.

– Ha egy miniszterelnök konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre, az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja. Te mész a börtönbe, te nem, ha cserébe ezt meg azt megteszel nekem. Nincs ez így jól! – írta.