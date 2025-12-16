Szerző: Gondola

2025. december 16. 19:35

Megalakult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör, amelynek célja a keresztény értékek megóvása és képviselete a közéletben, valamint az erkölcsi alapú társadalom megerősítése – adta hírül a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).

„Célunk, hogy kiálljunk ezeréves nemzeti-keresztény értékeink mellett és fokozott védelemben részesítsük, a zsidó-keresztény kultúrát.

Fontos, hogy kősziklára építsük Hazánkat, melyen a pokol kapui sem tudnak áttörni!

Ne feledjétek, az imának hatalma van, olyan hatalma, hogyha Magyarország hitében stabil, akkor gazdaságilag és politikailag maga a kőszikla, ami bármilyen belső vagy külső támadást képes visszaverni!

Ne feledjétek, a hit és a vallásos értékek védelme nem csak a templomok védelmét jelenti, hanem Jézus Krisztus megőrzését a nemzet szívében!

Fogjunk hát még jobban össze! Tegyünk ezért még többet! Csatlakozzatok!

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”