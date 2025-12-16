Megalakult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör
Szerző: Gondola
2025. december 16. 19:35
Megalakult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör, amelynek célja a keresztény értékek megóvása és képviselete a közéletben, valamint az erkölcsi alapú társadalom megerősítése – adta hírül a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).
„Célunk, hogy kiálljunk ezeréves nemzeti-keresztény értékeink mellett és fokozott védelemben részesítsük, a zsidó-keresztény kultúrát.
Fontos, hogy kősziklára építsük Hazánkat, melyen a pokol kapui sem tudnak áttörni!
Ne feledjétek, az imának hatalma van, olyan hatalma, hogyha Magyarország hitében stabil, akkor gazdaságilag és politikailag maga a kőszikla, ami bármilyen belső vagy külső támadást képes visszaverni!
Ne feledjétek, a hit és a vallásos értékek védelme nem csak a templomok védelmét jelenti, hanem Jézus Krisztus megőrzését a nemzet szívében!
Fogjunk hát még jobban össze! Tegyünk ezért még többet! Csatlakozzatok!
Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”
– írájk az alapítók, köztük Dr. Vejkey Imre, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője,
Tessely Zoltán, Pannónia Szíve országgyűlési képviselője,
Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, KDNP ügyvezető alelnöke,
Dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya,
Dr. Berniczei-Roykó Ádám, az Európai Gazdasági és Szociális Tanács tagja,
Dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója,
Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, a Népjóléti bizottság alelnöke
Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, és
Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.