150 millió forintos támogatással újult meg a faluház Kocson

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 12. 11:34

Megújult a kocsi faluház: 150 millió forintos támogatással hőszigetelést, új nyílászárókat és akadálymentes vizesblokkot kapott.

A beruházás a közösségi életet szolgálja. Elkészült a faluház felújítása a Komárom-Esztergom vármegyei Kocs községben, a beruházásra 150 millió forintos pályázati támogatást nyert el a település - közölte az önkormányzat sajtóreferense az MTI-vel.

Simon László tájékoztatása szerint a munkálatok során hőszigetelték az épületet és új nyílászárókat építettek be. Az energiamegtakarítást eredményező felújításokon túl mozgáskorlátozottak számára is kialakítottak egy vizesblokkot.

A faluház a 2700 fős település közösségi életének központja, itt található a könyvtár, a létesítmény színházi előadásoknak, rendezvényeknek és számos civil csoportnak biztosít helyet. Kocs népessége az elmúlt tíz év alatt több mint 200 fővel bővült, a község hét kilométerre található Tatától, könnyen elérhető innen a komáromi, a tatai és a tatabányai ipari park.