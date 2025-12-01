El a kezekkel a lengyel gyermekektől! - a lengyelek sem akarnak melegházasságot

Szerző: Gondola

Az azonos nemű személyek külföldön kötött házasságának elismeréséről szóló múlt heti uniós döntés sérti a tagállamok szuverenitását - jelentette ki az MTI tudósítása alapján hétfői varsói sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

A Magyar Távirati Iroda arra hívja fel a figyelmet, hogy a fő lengyelországi ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa az Európai Bíróság múlt keddi döntése ügyében foglalt állást, melyben a luxembourgi székhelyű testület megállapította: az EU tagállamai kötelesek elismerni egy másik uniós tagországban azonos nemű személyek által kötött házasság érvényességét. A döntést annak kapcsán hozták, hogy a lengyel hatóságok korábban megtagadták egy lengyel és egy lengyel-német állampolgárságú férfi németországi házassági anyakönyvi kivonatának bejegyzését a hazai nyilvántartásba.

Az uniós bíróság ezzel a döntésével „mélyrehatóan beavatkozik a tagállamok ügyeibe” – hangsúlyozta Morawiecki.

Hozzátette: az Európai Uniónak a jelenlegi kulcsfontosságú problémákkal kellene foglalkoznia, például a versenyképességgel, a zöld megállapodás korlátozásával vagy a migrációs paktummal. Mindeközben „arcátlan, szemtelen beavatkozás zajlik a tagállamok jogrendjébe, a családi jog rendszerébe” – jelentette ki az EKR elnöke. „El a kezekkel a lengyel gyermekektől!” – hangoztatta Morawiecki, majd így folytatta: az uniós döntés elismerése végeredményben azt jelentené, hogy egy másik országban házasságot kötött azonos nemű pár „minden olyan jogosultságot élvezne, amelyet egy Lengyelországban összeházasodott pár megkaphat”. „Ebbe semmiképpen sem egyezhetünk bele” – húzta alá, felszólítva a társadalmat „a lengyel családok, lengyel gyermekek, a lengyel hagyományok védelmére bármilyen külső beavatkozással szemben”.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter múlt héten a közszolgálati televízióban kijelentette: az uniós bíróság döntését át kell vezetni a lengyel jogrendbe, és a kormány „napirendre tűzi majd a témát". „El kell fogadnunk saját jogszabályainkat, és végre kell hajtanunk ezt a döntést” – fogalmazott a tárcavezető.

Donald Tusk kormányfő a múlt keddi kormányülés elején kijelentette: „ez nem úgy van, hogy az ügyben az EU akármit rákényszeríthetne" Lengyelországra, a kormány viszont a „saját előírásain dolgozik", és ez ügyben is „természetesen tekintettel lesznek" az uniós bíróság döntéseire - írja az MTI.