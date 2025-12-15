Fölényes győzelmet artott a Fidesz-KDNP az időközin

Szerző: gondola

2025. december 15. 11:14

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapjának beszámolója alapján Zatykóné Kispál Andrea a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg Köteles Lajos előtt, aki a Jobb Nagykőrösért egyesület jelöltje volt, és csupán 30,65 százalékot kapott. A választáson indult még László Ferenc az MSZP színeiben, ő csak 16,95 százaléknyi szavazatot tudott szerezni.

Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz–KDNP) szeptemberi halála miatt tartottak időközi képviselő-választást. A választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepeltek.