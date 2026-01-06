Navracsics Tibor: Az önkormányzati rendszer reformja nem érintheti az alapvető jogokat

Szerző: Gondola

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy az önkormányzati rendszer reformja nem érintheti az alapvető önkormányzati jogot.

A miniszter a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) vezetőivel folytatott konzultáció után kiemelte, hogy a kormány partneri viszonyt kíván a helyi önkormányzatokkal, és bízik abban, hogy néhány hónap múlva minden érintett számára megfelelő megoldás születik.

A reform fő fókuszterületei: az önkormányzatiság jogszabályi háttere, az önkormányzati rendszer finanszírozása, a köztisztviselők és az önkormányzati személyi állomány jogi szabályozása.

Hanusi Péter (TÖOSZ) szerint a konzultáció hatékony volt, és szükséges az önkormányzati rendszer átalakítása a hatékonyabb működés érdekében. Gémesi György (MÖSZ) kiemelte, hogy 2026-ban különösen aggályos az önkormányzatok finanszírozása, és fontos, hogy a szolidaritási hozzájárulás ne veszélyeztesse a települések mindennapi működését. Az elmúlt tizenöt évben most először történt ilyen jellegű konzultáció a MÖSZ bevonásával.