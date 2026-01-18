Washington NATO-szövetségeseket fenyeget vámokkal Grönland miatt

Szerző: MTI

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint teljességgel helytelen, hogy Washington büntetővámokkal fenyegeti a Grönland hovatartozásával kapcsolatos amerikai-dán viszály ügyében Dánia mellett felsorakozó NATO-szövetségeseket.

A munkáspárti brit kormányfő szombat esti nyilatkozatának közvetlen előzményeként Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal - Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával - szemben február 1-től 10 százalékos importvámot vezet be.

Trump a Truth Social nevű közösségi portálon közzétett nyilatkozatában közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek.

Az amerikai elnök szerint ezek a vámtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy

az Egyesült Államok "teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja" Grönlandot.

Donald Trump megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni az autonóm területként Dániához tartozó Grönlandot, és "Dánia ez ellen semmit nem tudna tenni", mivel a dán kormány védelem gyanánt "jelenleg csak két kutyaszánt állomásoztat" Grönlandon.

Keir Starmer a Downing Street által szombat este ismertetett reagálásában úgy fogalmazott: Nagy-Britannia nagyon egyértelmű álláspontja az, hogy

Grönland a Dán Királyság része,

és a jövőjéről szóló döntés a grönlandiakra és a dánokra tartozik.

A munkáspárti brit kormányfő szerint London azt is egyértelművé tette, hogy az Északi-sarkvidék biztonsága a NATO egésze számára fontos, és a szövetségeseknek együttesen kell fokozniuk tevékenységüket a sarkvidék különböző térségeiben megnyilvánuló orosz fenyegetéssel szemben.

Starmer a londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint leszögezte: teljeséggel helytelen vámok alkalmazása szövetséges országokkal szemben csak azért, mert fellépnek a NATO kollektív biztonságának fenntartása érdekében.

A brit kormányfő hangsúlyozta: London ezt az álláspontját közvetlenül is tudatni fogja az amerikai kormánnyal.

Starmer az utóbbi napokban többször is hangot annak a véleményének, hogy kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet Grönland jövőjéről.

A brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva a múlt héten határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a dán kormányhoz hasonlóan ő is azt mondaná-e Trumpnak, hogy "el a kezekkel Grönlandtól".

Nem sokkal később, a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva Starmer kijelentette azt is, hogy Grönland ügyében egyetért Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, aki az elmúlt napokban többször leszögezte, hogy