A rendőrség válasza alátámasztja: a váci tiszás jelölt volt az agresszor, az operatőr csak védekezett - Az önkormányzati ESTV manipulálta a felvételt

2026. január 17. 11:57

Vácon a Tisza Párt jelöltje és aktivistái voltak az agresszorok: a rendőri intézkedést követően az önkormányzati tévé manipulált felvételekkel torzította a történteket.

Súlyos közéleti és médiaetikai kérdéseket vet fel az a Vácon történt incidens, amelynek során rendőri intézkedésre is sor került a Tisza Párt jelöltjének és aktivistáinak agresszív viselkedése miatt, majd az eseményekről készült felvételek utóélete az önkormányzati televízió híradásában újabb botrányt kavart, mivel manipulálták azokat. Így az ügy nem csupán egy politikai jelölt és aktivistái általi megfélemlítésről, agresszióról, egy újságíró, egy operatőr és a sajtószabadság elleni támadásról szól, hanem arról is, hogyan torzulhat a valóság egy médium szerkesztői döntései nyomán.

Rendőrt kellett hívni a váci tiszás jelölt és aktivistái agresszív fellépése miatt

Mit rögzítettek a felvételek - és mit vágtak ki?

Az esetről a váci önkormányzati televízió, az ESTV is beszámolt. Az anyag elkészítéséhez többször is felhasználták a VácOnline felvételeit, azonban minden egyes alkalommal következetesen kivágták azokat a jeleneteket, amelyek a váci tiszás jelölt számára kedvezőtlenek lettek volna. A kivágott képsorokon Szimon Renáta megfélemlítő módon az operatőr felé fordul, majd megfogja és elrántja a kamerát.

Az ESTV nézői a bejátszáson kizárólag azt láthatták, ahogy a tiszás jelölt aktivistái tolni, lökdösni kezdték az operatőrt, akadályozták a mozgását, és megfélemlítő módon léptek fel, riadalmat okozva a riporterben is, ami a hangján a felvételen is hallatszik.

Kiderült a hazugság: Ellentmondás a képek és Szimon Renáta nyilatkozata között

Szimon Renáta a Facebook oldalán kijelentette, hogy a VácOnline újságírói a közterületi eseményre „nem teáért jöttek, hanem azért, hogy zavart keltsenek. Az arcomba nyomták a kamerát, zavarták az arra járókat és agresszívan viselkedtek.”

Az ESTV Híradójában a manipulált képsorok alatt Szimon Renáta telefonos nyilatkozata hangzott el, amelyben azt állította: nem nyúlt a kamerához, az operatőr nyúlt hozzá, és szerinte a VácOnline stábja – riportere és operatőre – akadályozta őt. A jelölt az önkormányzati televíziónak azt elmondta: néhány kérdésre még válaszolt, ám ezt követően – állítása szerint – hiába kérte a stábot, továbbra is az arcába tolták a mikrofont és a kamerát, így nem tudott a választókkal beszélgetni. Ezzel szemben éppen azok a képsorok mutatnák meg, hogy ki kezdeményezte a fizikai kontaktust, amiket kivágott a beszámolót szerkesztő Kegyes Zoltán az ESTV híradásából.

Ezek a felvételek tanúsítják, hogy a Tisza Párt jelöltje valótlanul állította, hogy nem nyúlt a kamerához, a kamerát nem tolták az arcába, ő fordult meg és ment a kamera irányába, a kamera megfogását a helyszínen is elismerte.

A VácOnline videója (1:30-tól Szimon Renáta cselekedete):

A főszerkesztő tudatosan hírt hamisított, úgy tévesztette meg a nézőket, hogy a váci tiszás jelölt, Szimon Renáta állítását megcáfoló jeleneteket kivágta az interneten megjelent teljes videóból.

Az ESTV manipulált beszámolója:

A főszerkesztő nem adott érdemi választ a hírhamisításra

Kérdéseket küldtünk az ESTV főszerkesztőjének, Kegyes Zoltánnak. Arra voltunk kíváncsiak, miért vágták ki minden alkalommal azt a jelenetet, amelyen Szimon Renáta megfogja és elrántja a kamerát. A főszerkesztő érdemi választ nem adott, mindössze annyit közölt: „Várjuk a rendőrség üggyel kapcsolatos állásfoglalását, amiből kiderülhet, ki lökdösött kit. Ez a Vác online felvételéből nem derül ki.”

A cikkünkbe is beágyazott VácOnline felvételen jól látszik az eset. Az ESTV nézői éppen azért nem láthatták a vitatott jelenetet, mert azt Kegyes Zoltán, az önkormányzati tv főszerkesztője kivágta az anyagból.

Szerettük volna azt is megtudni tőle, hogy

önszántából vágta-e ki a tiszás jelöltet kedvezőtlenül érintő részeket vagy kérésre?

rendelkeznek-e felhasználási engedéllyel a videóval kapcsolatban?

elítéli-e ha a sajtó képviselőit a felvételeken látható atrocitás (lökdösés, eszköz veszélyeztetés) éri?

a felvételen hol látja azokat, amiket Szimon Renáta nyilatkozott telefonon keresztül?

a VácOnline felvételein látottak megfélemlítően hathatnak-e?

Nem vagyok az ügy érintettje - jegyezte meg levelében Kegyes Zoltán. Az atrocitásnak nem is érintettje, de a manipulált beszámolója által a történet elmondásának igen, általánosságban pedig érintett, mint a sajtó képviselője, mert a váci tiszás fizikai eset súlyos támadás ismét a sajtó képviselői és a sajtószabadság ellen:

A valóságban január 10-én egy háromgyermekes édesanya a VácOnline főszerkesztőjeként és egy 60 pluszos operatőr kérdezte a váci tiszás jelöltet, Szimon Renátát a saját javaslatairól, köztük olyanról, melyet a lakásügyi bizottság külsős tagjaként tett, hogy emeljék a piaci alapú önkormányzati lakások bérleti díját. Ekkor Szimon Renáta válasz helyett agresszíven fordult a stáb felé, melyben ezt követően a tiszás aktivisták is részt vettek, sőt még a rendőrség kivonulása után is érte fenyegetés a sajtó munkatársait, ezért külön intézkedés zajlott a helyszínen.

Újabb csúsztatás a rendőrségi tájékoztatás után

Az ESTV a rendőrségi tájékoztatást követően újabb anyagot közölt. A felháborodás után itt már bejátszották a kérdéses, kivágott felvételt is, de narrációban a főszerkesztő azt állítja, hogy a tiszás jelölt csak eltakarja a kamerát, amit az arcába toltak, miközben a felvételen az látható, hogy Szimon Renáta fordult meg és ment a kamera felé. A videó szövegében úgy fogalmaznak, hogy értelmezheti úgy egy néző, mintha a VácOnline főszerkesztője ellentmondásba került volna a rendőrség megállapításaival.

Ez azonban figyelmen kívül hagyja a hatóság egyértelmű álláspontját: feljelentés hiányában nem indult eljárás, így jogi minősítés sem született.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Gondolának adott tájékoztatása szerint ez nem jelenti azt, hogy a cselekmények vizsgálat esetén ne minősülhetnének bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - egyszerűen nem került sor ilyen vizsgálatra feljelentés hiányában.

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje az agresszor, az operatőr a sértett

Wollner Péter operatőr a Gondolának adott nyilatkozatában részletesen beszámolt a történtekről. Elmondása szerint Szimon Renáta egy számára nem tetsző kérdésnél megfordult, agresszíven megfogta a kamera objektív részét és elrántotta az eszközt. Ő ezt követően bal kezével eltolta a jelölt kezét, az eszközét és önmagát védve. Később a tiszás aktivisták megfélemlítően tolták, lökdösték, akadályozták a szabad mozgásban, ahogy a felvételeken is látszik.

Az operatőr hangsúlyozta: ezt vallotta a helyszínen a rendőröknek, és elmondása szerint Szimon Renáta is így számolt be az eseményekről, másként nem is tehetett, hiszen a rendőrök a helyszínen megtekintették a bizonyító erejű felvételt.

Ezt támasztja alá a rendőrség azon megállapítása is, hogy „minden érintett felet meghallgattak, akik egybehangzóan ugyanazt mondták el a történtek kapcsán”.

Wollner Péter sértettként írta alá a jegyzőkönyvet, de akkor, abban az időpontban nem tett feljelentést.

Többfrontos támadás a sajtó ellen

Az ügy túlmutat egy egyszeri incidensen. Magyar Péter, a Tisza Párt és tiszás aktivisták folyamatosan támadják a sajtót, a sajtó munkatársait. A váci történtek alapján a sajtót több irányból érte támadás: egyrészt egy politikai jelölt és aktivistái részéről, akik fizikai eszközökkel próbálták akadályozni a munkát, másrészt egy önkormányzati fenntartású televízió részéről, amely a közszolgálatiság elvével ellentétesen, szelektíven és manipulatívan mutatta be az eseményeket.

A kérdés már nem csupán az, mi történt egy váci utcán, hanem az is, hogy egy közpénzből működő médium képes-e – és hajlandó-e – a teljes valóságot bemutatni a nézőinek, vagy politikai érdekek mentén szerkeszti újra a tényeket. Ez pedig nemcsak szakmai, hatósági ügy, hanem demokratikus probléma is.