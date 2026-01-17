Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. január 17. 22:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
33 (harminchárom)
39 (harminckilenc)
52 (ötvenkettő)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 2.167.035 forint;
3 találatos szelvény 2250 darab, nyereményük egyenként 29.400 forint;
2 találatos szelvény 70.673 darab, nyereményük egyenként 3510 forint.
Joker: 709048
1 darab Joker volt, nyereménye: 44.138.800 forint.