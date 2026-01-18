Szerző: MTI

2026. január 18. 05:06

Az olaszországi Erba városában 1983-ban alapították az első Radio Mariát, amely naponta közvetített szentmisét és rózsafüzér imádságot. Az olaszországi rádió kezdeményezésére 1998-ban megalakult a Mária Rádió Világhálózata, amelyet a közösség világcsaládnak nevez, hogy a különböző országokban működő rádiók összehangoltan és egységesen tudjanak tevékenykedni.

Húszéves a Mária Rádió, a 2026-os jubileumi év megnyitóját a budapesti Szent István-bazilikában tartották szombat este a rádió történetét bemutató album bemutatójával, kerekasztal-beszélgetéssel és szentmisével, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be.

Szabó Tamás, a rádió igazgatója köszöntőjében csodának nevezte a Mária Rádió magyarországi elindulását. Felidézte, hogy öt évig dolgoztak a rádió magyarországi létrehozásán minden eredmény nélkül. Végül 2005-ben Csíksomlyón Szűz Máriától kértek segítséget, és ezután két hónappal sikerült megvenni egy épületet; néhány hónap alatt munkatársakat, önkénteseket toboroztak, és elindulhatott a rádió.

A kerekasztal-beszélgetésen Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki maga is a kezdetektől önkéntese a rádiónak, arról beszélt: a Mária Rádió sikere mutatja, hogy sokan szomjaznak Isten igéjére, és sokan készek az ige hirdetéséért áldozatot hozni.

Ő is csodának nevezte a magyarországi Mária Rádió megszületését, hangsúlyozva, hogy a csoda nemcsak Isten gondviseléséből és a Szűzanya közreműködéséből születik, de az "emberek nagyszívűségéből" is.

Kiemelte azt is: világstatisztikák szerint a föld lakosságának mindössze 16 százaléka teljesen ateista és ez a szám is folyamatosan csökken; az ember ugyanis "javíthatatlanul vallásos", és noha a hagyományos formákkal nehezebben azonosul, továbbra is keresi Istent.

Szabó Tamás ehhez hozzátette: noha biztosan erős a mai kor emberében az intézményellenesség, nagyon erős benne a spirituális éhség is, és a "mi felelősségünk", hogy "jó ételekkel" legyünk a spirituális éhséget érző emberek mellett.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek azt emelte ki, hogy a Mária Rádió

a "hitben élő embereknek" akar segítséget nyújtani imádságban,

szentmisehallgatásban. Abban különbözik a másik két magyarországi katolikus rádiótól, hogy csak kifejezetten egyházi témákkal foglalkozik, csak az evangélium hirdetését érzi feladatának, ami az egyháznak is örök küldetése.

Székely János szólt arról is, hogy a rádió, amely kétszáz önkéntessel működőik, az elmúlt 20 évben azt is tanította, hogy az egyház megújulásának egyik nagy forrása a világi keresztények őszinte, elkötelezett hite.

Lukovits Milán ferences szerzetes, a Mária Rádió műsorigazgatója elmondta, hogy az elmúlt húsz évben a rádiónak köszönhetően sokan sokat tanultak az egyház tanításáról, és megemlítette, hogy a rádió népszerű műsorcsaládja a tanúségtételek, amikor emberek vallanak arról, hogyan tudják életre váltani az evangéliumot.

Vittorio Viccardi, a Mária Rádió világcsaládjának elnöke köszöntőjében kiemelte: a magyar Mária Rádió

az elmúlt 20 évben formálta Magyarország társadalmát.

A csaknem 90 országban működő rádió ugyanis képes eljutni mindenhova, a kórházi ágyaktól a börtönökig, ahol biztató szóra van szükség.

Erdő Péter bíboros a szentmise homíliájában arról beszélt: a Mária Rádió országonként eltérő hangvételű, a helyi szerkesztőség más és más profilokat alakíthat ki.

Magyarországon fontos volt, hogy a Mária Rádió - szemben más országok hasonló rádióival - ne engedjen a politikai propaganda kísértésének, hanem valóban a hitéletet helyezze előtérbe. Az elmúlt évtizedek igazolják, hogy ez a döntés helyes volt.

Megemlítette, kórházban, otthonokban, idősebb és fiatalabb embereknél is tapasztalta, hogy

nemcsak hallgatják a Mária Rádiót, hanem együtt is imádkoznak vele.

A Mária Rádió hangja emellett olyan helyekre is eljutott, ahol a Magyar Katolikus Rádiót nem lehetett hallani, határainkon innen és határainkon túl - tette hozzá a bíboros, áldást kérve a rádió munkatársaira, önkénteseire és hallgatóira.

Az olaszországi Erba városában 1983-ban alapították az első Radio Mariát, amely naponta közvetített szentmisét és rózsafüzér imádságot. Az olaszországi rádió kezdeményezésére

1998-ban megalakult a Mária Rádió Világhálózata,

amelyet a közösség világcsaládnak nevez, hogy a különböző országokban működő rádiók összehangoltan és egységesen tudjanak tevékenykedni.

A magyarországi Mária Rádió 2006 januárjában indult a világhálózat 46. tagjaként, a rádiót Magyarországon nem a magyar katolikus egyház, hanem egy alapítvány működteti.

Borítókép: Bábel Balázs érsek metropolita a Mária Rádió 20. születésnapi rendezvényén a Szent István-bazilikában 2026. január 17-én. MTI/Balogh Zoltán