A százezredik látogatót köszöntötték az Erkel Színházban

Szerző: MTI

2026. január 18. 06:06

A százezredik látogatót köszöntötték a tavaly újjáalakult Erkel Színházban - közölte az intézmény szombaton az MTI-vel.

A musicalek otthonaként megújult színházban a szeptember 19-i első előadás után alig négy hónappal, január 16-án köszöntötték a százezredik látogatót - írták a közleményben.

A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg az Elisabeth című előadás előtt, majd

a színpadon köszöntötte a százezredik nézőt.

"Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott" - idézték a közleményben Szente Vajkot, aki úgy folytatta: "minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre - óvatos előrejelzéseink alapján - csupán 2026 tavaszára számítottunk".

"A sorozatosan telt házas esték és

a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101 százalékos jegyértékesítési arány

azonban felülírta várakozásainkat" - tette hozzá Szente Vajk.