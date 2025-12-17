Orbán Viktor: Magyar győzelem, az orosz zárolt vagyon kérdése lekerült a napirendről

Szerző: Gondola

2025. december 17. 16:04

Miközben a nemzetközi figyelem az Európai Parlament strasbourgi ülésszakára irányul, Brüsszelben háttéregyeztetések zajlanak. Orbán Viktor részt vett a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek tanácskozásán és a csúcstalálkozón, ahol bejelentette: a pártcsalád megerősödött, Andrej Babiš visszatérésével az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójává vált, több tagállamban kormányzati vagy vezető szerephez jutott, és további országokban erősödik.

A miniszterelnök közölte, hogy a közelgő uniós csúcstalálkozó napirendjéről lekerült a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásának kérdése, amit magyar sikernek nevezett, mivel az Európai Bizottság meghátrált, és a téma nem kerül döntésre.

Hangsúlyozta továbbá, hogy elfogadhatatlannak tartja a közös uniós hitelfelvételt, és annak megakadályozására törekszik, különösen azért, mert szerinte Brüsszel gyakran figyelmen kívül hagyja a szabályokat.

Eközben az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az orosz gáz végleges kivezetését az EU-ból: az LNG-re azonnali kivezetés vonatkozik, míg a vezetékes fosszilis energia esetében 2026 szeptemberéig adtak átmeneti határidőt.

