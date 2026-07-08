Orbán Viktor reagált Szakács István őrizetbe vételére

Szerző: gondola

2026. július 8. 10:36

„Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt” – írta a Fidesz elnöke a mandiner beszámolója szerint.

Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a hírre, hogy Szakács István jobboldali bloggert ma reggel letartóztatták a rendőrök. Takács Péter információi szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el az influenszert.

Hét rendőr jelent meg Szakács István házánál, elvitték az egyenruhások a Megafon influenszerét

Reggel hat órakor házkutatást tartottak Szakács István otthonában, akit letartóztatták a rendőrök. Takács Péter szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el.

A Fidesz elnöke megosztotta Szakács videóját, amiben a blogger arról beszélt, hogy százezrek fognak tiltakozni, ha a volt miniszterelnököt letartóztatják - adja hírül a mandiner.