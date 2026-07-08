Orbán Viktor reagált Szakács István őrizetbe vételére
„Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt” – írta a Fidesz elnöke a mandiner beszámolója szerint.
Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a hírre, hogy Szakács István jobboldali bloggert ma reggel letartóztatták a rendőrök. Takács Péter információi szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el az influenszert.
Hét rendőr jelent meg Szakács István házánál, elvitték az egyenruhások a Megafon influenszerét
Reggel hat órakor házkutatást tartottak Szakács István otthonában, akit letartóztatták a rendőrök. Takács Péter szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el.
A Fidesz elnöke megosztotta Szakács videóját, amiben a blogger arról beszélt, hogy százezrek fognak tiltakozni, ha a volt miniszterelnököt letartóztatják - adja hírül a mandiner.