Orbán Viktor: Törökország garantálja az orosz energiahordozók Magyarországra vezető útvonalát

Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdoğannal közös isztambuli sajtótájékoztatóján bejelentette:

Törökország garantálja az orosz energiahordozók Magyarországra vezető útvonalát, ami szerinte jelentős stratégiai biztosíték az ország energiaellátásának fenntartásához.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Törökországon keresztül már idén is 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra, és a török fél garanciája „komoly dolog”, amelyre a jelenlegi geopolitikai környezetben különösen szükség van.

A magyar kormányfő felidézte, hogy mostanra 32. alkalommal találkozott a török elnökkel, és kiemelte: történelmi és kulturális gyökerek kötik össze a magyar és a török világot. Orbán szerint Magyarország ugyan Európa nyugati részén helyezkedik el, de kulturálisan nem illeszkedik a germán, latin vagy szláv közegbe, mert „rokonainkat keleten hagytuk”, ezért különösen fontos a török világgal való kapcsolat. Hozzátette, hogy a két ország közötti együttműködés 2010 után kapott új lendületet, amikor Erdoğan jelezte, hogy „új időszak jön”, és meghívta Magyarországot a türk államok együttműködésébe.

Orbán szerint a török világ ma a régió legéleterősebb, legdinamikusabban fejlődő térsége, és Magyarország szeretné kihasználni a kulturális és történelmi kötődésekből fakadó lehetőségeket.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a török-magyar együttműködést ezért emelték kiemelt stratégiai szintre. Emlékeztetett arra, hogy amikor először tárgyalt Erdoğannal, a két ország kereskedelmi forgalma 2,5 milliárd dollár volt, ami mára csaknem 6 milliárd dollárra nőtt. A török elnök célként az évi 10 milliárd dolláros kereskedelmi volument jelölte meg, amit Magyarország kész támogatni.

Orbán szólt az orosz–ukrán háborúról is, amelyben Magyarország – Törökországhoz hasonlóan – a békepárti álláspontot képviseli. Úgy vélte, a konfliktus nem oldható meg katonailag, ezért minél előbb béketárgyalásokra és megállapodásra van szükség. Felidézte, hogy Erdoğan korábban is sikeresen közvetített a háborúban, és a két vezető most abban állapodott meg, hogy összehangolják béketeremtési erőfeszítéseiket.

Orbán köszönetet mondott a török elnök migrációs politikájáért is, hangsúlyozva, hogy

Törökország évente több százezer illegális migránst tartóztat fel, és több mint hárommillió ilyen személy tartózkodik az országban. Szerinte ha Törökország nem védené Európa déli határát, köztük Magyarországot is, akkor „illegális migránsok tengerében úszna” Európa.

A magyar kormányfő megígérte: Magyarország továbbra is mindent megtesz azért, hogy Törökország erőfeszítéseit az Európai Unióban is elismerjék.

A sajtótájékoztató végén Orbán kiemelte, hogy a politikai, gazdasági, energetikai és védelmi együttműködés minden korábbinál erősebb alapokon áll a két ország között. Szerinte az európai hadiipar jelentősége nő, és már megépültek azok a „hidak”, amelyek lehetővé teszik a török–magyar hadiipari partnerség további bővítését. A tárgyalások után úgy fogalmazott: „a legjobb reményekkel vagyunk” a két ország közötti stratégiai együttműködés jövőjével kapcsolatban.