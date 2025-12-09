Patrióták: Brüsszel balliberális-néppárti nagykoalíciója ismét elárulta az európai gazdákat

Szerző: Gondola

2025. december 9. 16:05

Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője szerint az Európai Parlament balliberális–néppárti többsége cserbenhagyta az európai gazdákat, amikor támogatta az Európai Bizottság új védzáradék-tervezetét a Mercosur-megállapodás kapcsán.

Bár a cél elvileg az lenne, hogy ellensúlyozzák a dél-amerikai import mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatásait, Győri Enikő úgy véli, a javasolt szabályok nem nyújtanak elég védelmet – különösen a kisebb tagállamok piacain.

Kritikája szerint a védintézkedések csak akkor lépnének életbe, ha az egész uniós gazdaságot súlyos kár érné, miközben egy kisebb ország agrárszektora már ennél jóval korábban ellehetetlenülhet. Elmondta, hogy frakciója, a Patrióták Európáért, több módosítást is benyújtott a tagállami szintű, automatikus védelem érdekében, ám ezeket az Európai Néppárt és a baloldali frakciók elutasították.

Győri Enikő szerint

a gazdák helyzetét tovább rontja az agrárimport növekedése, az Ukrajnával folytatott szélesebb körű kereskedelmi nyitás, valamint a zöld átállás miatti adminisztratív terhek – együtt ez „háromszoros szorítást” jelent.

Úgy fogalmazott: a gazdák egyenlőtlen feltételek között kénytelenek versenyezni, miközben egyre több jelentést és megfelelési kötelezettséget kell teljesíteniük.

A képviselő a jövő heti strasbourgi plenárison is kiállást ígér mellettük, hangsúlyozva, hogy az európai élelmiszerellátás zálogai, ezért megfelelő védelemre és támogatásra van szükségük.