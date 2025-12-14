Sok embert agyonlőttek egy strandon

Szerző: MTI

2025. december 14. 14:08

Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen.

A rendőrség arról számolt be, hogy

az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak,

ő válságos állapotban van.

Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek - köztük két rendőr -, tizenhat embert kórházba szállítottak.

A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a hanuka, a fények ünnepe alkalmából. A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb

két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

Antony Albanese ausztrál miniszterelnök közleményében sokkolónak és fájdalmasnak nevezte a Bondi Beach-i lövöldözést. Hozzátette: "a mentők a helyszínen vannak és dolgoznak az emberek életének megmentésén".

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns mélységesen elszomorítónak nevezte "a zsidó közösség ellen irányuló" támadást.

"Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó" - mondta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Austráliai Zsidóság Végrehajtó Tanácsának társelnöke. Hozzátette, hogy a médiatanácsadója is megsebesült a támadásban.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. "Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen" - áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.

A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy

egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban.

A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

A világ egyik legnépszerűbb tengerpartja, a Bondi rendszerint tömve van helyiekkel és turistákkal, különösen a forró hétvégi estéken.