Soltész Miklós: fontos a békesség és a jó kapcsolat a szomszédos nemzetekkel

Szerző: MTI

2025. november 14. 11:06

A szomszédos nemzetek közötti békesség és jó kapcsolat fenntartásának fontosságát emelte ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központban tartott szerb nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak átadóünnepségén.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak átadóján a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 2025. november 13-án. MTI/Purger Tamás

Az eseményen az államtitkár a szerb oktatási központ tanulóinak adta át a nemzetiségi ösztöndíjat, amelyet az idén és az előző évben is 6-6 diák nyert el.

Soltész Miklós arról beszélt: egy olyan világban, ahol sok a békétlenség, fontos, hogy a szomszédos nemzetekkel békességben és jó kapcsolatban éljünk, és ennek egyik kiemelt szereplője a Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központ.

Az iskola sokat bizonyított az elmúlt évek során, nagyszerű diákokat bocsátott ki - mondta, kiemelve: a diákok nagykövetei lesznek a két nemzet közötti kapcsolatnak.

Szólt arról, hogy nemcsak magyarországi szerb nemzetiségi gyerekek, hanem Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból is érkeznek fiatalok az intézménybe. Ennek jelentősége egyrészt abban áll, hogy a magyarországi fiatalok megőrizzék és tovább vigyék a szerb kultúrát, a más országokból érkezők pedig hírvivői annak, hogy az országok közötti kapcsolat mennyire fontos - emelte ki.

Hangsúlyozta: az a tudás, amelyet az intézményben kapnak a fiatalok, az énekhez, tánchoz, hagyományokhoz, valamint a sportokhoz való kötődés, mind elismerésre méltó. Az államtitkár köszönetet mondott az országos szerb önkormányzatnak, valamint az iskola pedagógusainak áldozatos munkájukért.

Soltész Miklós a hit fontosságáról is beszélt a fiataloknak, azt hangsúlyozva: egész életükben erőt és támaszt ad az a számukra. Kitért arra is, hogy az országos önkormányzattal közösen számos, a szerb közösséghez kötődő templomot újítottak fel az elmúlt években.

Az MTI-nek nyilatkozva Soltész Miklós kiemelte: az utóbbi évtized az aranykora a két ország közötti kapcsolatnak.

Vejmoláné Rác-Petin Veszna megbízott igazgató az ünnepségen hangsúlyozta: ez az alkalom nemcsak a kiemelkedő teljesítményről és tanulmányról szól, "hanem arról a közösségi erőről is, amely sokszínű, egymást tisztelő és egymást gazdagító nemzetiségeink jelentenek országunk számára" - tette hozzá.

"Az ösztöndíjak azt a szorgalmat, kitartást és elhivatottságot ismerik el, mellyel a fiatalok ápolják identitásukat és hozzájárulnak kulturális örökségünk megőrzéséhez"

- hangsúlyozta, hozzátéve: büszkék eredményeikre és arra, hogy munkájukkal a jövő sokszínű, nyitott és értékteremtő Magyarországát építik.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium énekkarának műsora után Soltész Miklós átadta a múlt évi és az idei díjazottak számára az okleveleket.

A kormány az ösztöndíjjal a legjobb tanulmányi eredményekkel rendelkező és a közösségért is tevékenykedő nemzetiségi diákok továbbtanulását támogatja. A nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat két éven át folyósítják nemzetiségi iskolában tanuló fiataloknak.