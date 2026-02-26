Szijjártó Péter: akik ma blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, ugyanazok, mint akik felrobbantották az Északi Áramlatot

Szerző: Gondola

2026. február 26. 07:05

Szijjártó Péter Kiskunlacházán tartott lakossági fórumán azt mondta: akik jelenleg blokkolják a Barátság kőolajvezeték szállításait, ugyanazok, akik felrobbantották a Északi Áramlat gázvezetéket.

A miniszter Ukrajnát tette felelőssé az Északi Áramlat felrobbantásáért, amit „állami terrorizmusnak” nevezett, és bírálta az európai országokat, amiért nem léptek fel az ügyben.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak fel kell készülnie az olaj- és gázvezetékek elleni esetleges fizikai támadásokra, és közölte: megtették a szükséges védelmi intézkedéseket az energiaellátás biztonsága érdekében.

A miniszter szerint az áprilisi választás Ukrajna számára is sorsdöntő, mert állítása szerint ha a jelenlegi kormány marad hivatalban, akkor Ukrajna nem kerül közelebb az EU-tagsághoz, és nem születnek olyan brüsszeli döntések, amelyek Magyarországot háborúba sodornák. Úgy vélekedett, hogy a választásokba külső beavatkozási kísérletek várhatók, és a voksolás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e jelenlegi politikai irányvonalát.