Soltész Miklós: az elmúlt időszakban több mint félmilliárd forint jutott egyházi felújításokra Baján

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 25. 19:37

Az elmúlt másfél évtizedben több mint félmilliárd forintot fordíthattak egyházi felújításokra Baján - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a megyei jogú városban.

Soltész Miklós a bajai Ciszterci Ház kápolnatermében tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójára mintegy 263 millió forintot fordítottak. Emellett a magyar templomfelújítási program keretében négy bajai templom összesen több mint 50 millió forintos támogatást kapott.

Kiemelte annak

"a közösségi életnek, hagyományőrzésnek és megmaradásra irányuló törekvésnek a jelentőségét",

amelyet a magyarországi nemzetiségek Baján is képviselnek. Hangsúlyozta, a német, a horvát és a szerb közösség egyaránt hatalmas munkát végez, együttműködésük pedig példaértékűen felhőtlen. Arra kérte a helyi németeket, bátran vállalják nemzeti identitásukat, hiszen az elmúlt nyolc évben országgyűlési képviselőjük aktívan részt vett a parlamenti munkában, ami nemcsak számukra, hanem a többi nemzetiség számára is pozitív hatással járt.

Az államtitkár országos jelentőségű intézménynek nevezte a Magyarországi Német Általános Művelődési Központot, amelynek iskolája az elmúlt években 370 millió forintos támogatást kapott bővítésre, tornacsarnok-építésre és energetikai korszerűsítésre. A német nemzetiségen keresztül 90 millió forintos kormányzati támogatásból újulhatott meg a Szent Péter és Pál apostolok templom.

A bácskai horvátok kulturális központja 140 millió forintos támogatással szépülhetett meg.

A Szent Miklós szerb ortodox templom felújítása pedig 43 millió forintból valósult meg - sorolta. Soltész Miklós kiemelte: megkezdődhetett a bajai kálvária rekonstrukciója is. Tavaly 15 millió forintos támogatásból indult el a munka, amelyet idén további 15 millió forinttal segítenek.

A Magyarországi Német Általános Művelődési Központ sportcsarnokának vizesblokkjai 15 millió forintos támogatással újulhatnak meg idén, miközben a Szent Miklós szerb ortodox templom felújítása további 25 millió forintos támogatással folytatódik.

Hangsúlyozta: a kormány munkája a nemzet szolgálatát célozza, különösen a családok és a közösségek támogatásában, így az egyházi és nemzetiségi közösségekben is.

Rámutatott arra is, hogy a támogatások a nehézségek ellenére is folyamatosak. Az elmúlt időszakot sújtotta a Covid-járvány, majd négy évvel ezelőtt kitört az orosz-ukrán háború, amely energiaválságot idézett elő világszerte.

A gazdasági nehézségek ellenére azonban a családtámogatások és a nyugdíjtámogatások továbbra is biztosítottak, és az elkezdett épületfelújítások is folytatódhatnak - tette hozzá Soltész Miklós.