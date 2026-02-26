Orbán Viktor a Megafon Klubban: az ukránok nem tudnak térdre kényszeríteni minket

Szerző: Gondola

2026. február 26. 04:05

Orbán Viktor a Megafon Klub rendezvényén arról beszélt, hogy Magyarország elegendő tartalékot halmozott fel ahhoz, hogy az ukrán kormány a választásokig ne tudjon káoszt okozni az energiaellátás terén.

Orbán Viktor szerint Ukrajna – brüsszeli közreműködéssel – az olcsó orosz kőolaj elzárásával fenyegeti Magyarországot, ezért fokozottan védik a kritikus infrastruktúrát. Jelezte: Horvátország felől is érkezhet olaj, és töltik vissza a stratégiai tartalékokat.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarországnak is vannak „ütőkártyái”, például az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export, amely az ukrán fogyasztás 30–40 százalékát teszi ki. Hangsúlyozta, hogy a kormány célja kimaradni a háborúból, a drága energia pedig súlyos gazdasági következményekkel járna.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Európában katonai készülődés zajlik, és Ukrajna uniós csatlakozása katonai következményekkel járhatna Magyarország számára. A közelgő választás tétjét az ország biztonságában jelölte meg, mondván: a kérdés, hogy a magyar kormány képes lesz-e ellenállni a külső nyomásnak.

Kitért a belpolitikai intézkedésekre is (például minimálbér-emelés, édesanyák SZJA-mentessége, pedagógusok egyszeri juttatása), amelyeket részben a háborús helyzettel indokolt. Beszélt a nemzetközi politikai szövetségekről és egy esetleges „patrióta fordulatról” Európában. Szerinte a választáson a cél a négy évvel ezelőtti eredmény megismétlése, és úgy véli, magas részvétel esetén is a kormánypártok lehetnek többségben.