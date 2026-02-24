Rétvári Bence: a tiszások a laposföld-hívők vakhitével rendelkező háborútagadók, el a kezekkel az egyháztól!

Szerző: Gondola

2026. február 24. 11:35

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, a KDNP alelnöke Facebook-oldalán élesen bírálta a Tisza Pártot és a hozzá köthető sajtót a katolikus egyház elleni legújabb támadása miatt.

A vita középpontjában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele áll, amelyet országszerte felolvastak a templomokban. A püspökök a levélben az ukrajnai háború okozta emberi szenvedésről, személyes tragédiákról és pusztításról írtak, valamint gyűjtést hirdettek a kárpátaljai rászorulók megsegítésére.

A szöveg idézte a pápát is, aki a fegyverek elhallgatását, a testvériség és az igazságosság hangjának megerősödését sürgette, és imára, illetve konkrét szeretetcselekedetekre buzdította a híveket.

A belügyminiszter-helyettes szerint a Tisza Párt ezt a békepárti megszólalást „propagandaként” értelmezi, csak mert hasonlít a kormány álláspontjához.

Az államtitkár úgy fogalmazott: nem a kormány és az egyház gondolatai hasonlítanak egymásra, hanem mindkettő a háború valóságából indul ki.

A Tisza politikusait „háborútagadóknak” nevezte, akik szerinte nem hajlandók tudomásul venni a konfliktus veszélyeit, és a háborúpárti nemzetközi erőkhöz csatlakoztak.

A politikus azt is kiemelte, hogy a Tisza Párt programjában szerepel az egyházi támogatások 40 százalékos csökkentése, ami – véleménye szerint – súlyosan érintené az egyházi fenntartású iskolákat és szociális intézményeket, így a diákokat és az idősellátásban részesülőket is. Rétvári ezt a legújabb egyház elleni támadást a baloldali pártok korábbi egyházellenes hagyományaihoz hasonlította.

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az egyház „kétezer éve a béke hangján beszél”, és visszautasította azokat a törekvéseket, amelyek szerinte megfélemlítéssel vagy forráselvonással próbálnák elhallgattatni. Üzenetét azzal zárta: az egyház ki fog tartani a békét sürgető állásfoglalás mellett, és szerinte sem politikai, sem pedig anyagi eszközökkel nem fog sikerülni ezt a kétezer éves közösséget gyengíteni.