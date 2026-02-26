Fülöp Attila: a kommunizmus legnagyobb bűne, hogy magyart magyar ellen fordított

Szerző: Gondola

Fülöp Attila a kommunizmus áldozatainak emléknapján, a budapesti Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézetnél tartott megemlékezésen: a kommunizmus legnagyobb bűne az volt, hogy szétzilálta a közösségeket és magyart magyar ellen fordított.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy ezt a korszakot nem szabad relativizálni, és visszautasította, hogy bárki diktatúrának nevezze a mai Magyarországot.

Beszédében felidézte a kommunista diktatúra elnyomó működését – az önkényt, a besúgóhálózatot, az internálásokat, koncepciós pereket és a málenkij robotra hurcolt több mint 130 ezer civilt.

Kiemelte, hogy 1947. február 25-én a szovjet hatóságok letartóztatták és elhurcolták Kovács Béla kisgazda politikust, ezért lett ez a nap az emléknap jelképe.

Fülöp Attila figyelmeztetett arra is, hogy Nyugaton ismét vonzóvá váltak a kommunista eszmék, miközben sok fiatalnak nincs személyes tapasztalata a diktatúra következményeiről. Hangsúlyozta az 1956-os forradalom helyi hőseinek, különösen a Széna téri ellenállóknak a bátorságát, és kiemelte: emlékezni kell az ismert és névtelen áldozatokra egyaránt.