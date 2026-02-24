Földi László: A kormányzást nemzeti kézben kell tartani

Szerző: Gondola

2026. február 24. 08:07

Az emberek békét, biztonságot és nyugalmat akarnak. Ehhez tapasztalt, kipróbált, edzett képviselők kellenek, akik nem forognak szélkakas módjára, akkor se, ha a szél Brüsszelből fúj. Földi Lászlóval, Cegléd, Nagykőrös, Abony és térsége KDNP-s országgyűlési képviselőjével beszélgettünk, aki 2026-ban ismét megméretteti magát Pest vármegye 14. választókerületében.

– Eljött a választás éve. Várta már?

- Igen. A választás a parlamentáris demokrácia ünnepe. Persze, a hangulata nem mindig ünnepi, de most próbáljunk a lényegre koncentrálni. Nagyszerű dolog, hogy azok, akiket szolgálunk, négyévente egy szabad, titkos, egyenlő választáson egyértelmű véleményt mondhatnak az Országgyűlés és a kormány tagjainak munkájáról. Egy független jogállamban élünk, és bárkire is szavazunk, ünnepelnünk kell, hogy a sorsunkról csak mi dönthetünk, nem pedig idegen hatalmak. Nem sok időszak volt a magyar történelemben, amikor ez így volt, ezért ezt értékelnünk, becsülnünk kell.

Mindenkit arra biztatok, hogy éljen a jogával, és április 12-én menjen el szavazni, annál is inkább, mert ez sorsdöntő voksolás lesz.

– A politikusok szerint minden választás az. Ez most miért?

- Valóban vigyázni kell, hogy ne használjunk „túl” egy kifejezést. Én nem is szoktam. A kommunikációmra általában a túlzásoktól mentes, derűs, optimista, konszenzuskereső határozottság jellemző, sőt kedves is próbálok maradni még akkor is, amikor ebből minden eszközzel próbálnak kibillenteni. Most mégis a sorsdöntő szót használom, és szerintem joggal.

Az ugyanis, hogy független, szuverén államban élünk, nem egy öröktől fogva létező adottság, hanem egy nehezen kivívott vívmány, ami elveszhet. Sokak érdekeltek abban, hogy ne legyünk szabadok és önállóak.

Ezek a „sokak” nagy államok és különféle globális hálózatok, amelyek egy újkori gyarmatosításba kezdtek. Ennek ellen kell állni. Igen, Magyarországon sok a belső vita, néha a veszekedés. De ezek legalább belső viták és veszekedések, amelyeket egymás között rendezünk le!

Ha egyszer hagyjuk, hogy mások irányítsanak bennünket, helyettünk döntsenek, akkor ők élni fognak ezzel a lehetőséggel, és nem lesznek restek visszaélni vele. Megtanultuk a történelemből: a szuverenitást gyorsan és könnyen lehet elveszíteni, de csak lassan és nehezen lehet visszaszerezni.

Április 12-én nem hibázhatunk: a kormányzást nemzeti kézben kell tartani. Ezért sorsdöntő az idei választás.

– Mit gondol a négy éve tartó háborúról?

- A háború a világ legrosszabb dolga. Lehet kikerülhetetlen, de semmire sem megoldás. Nincs benne jó oldal. Nincs benne rossz oldal. Nincs benne győztes. Mindenki rajta veszít. Ellentétes minden isteni paranccsal, jézusi tanítással és emberi érdekkel. A hazát természetesen meg kell védeni, és lehet az igazsággal érvelni, de az igazsággal mindig azok érvelnek, akik nem saját maguk harcolnak a lövészárokban, és nem is a fiaikat küldik oda, hanem mások gyerekeit.

A háborút mindig azok népszerűsítik, akik messze vannak tőle, és nem meghalnak, hanem meggazdagszanak benne.

Én templomba járó, hívő keresztény vagyok. Azt kívánom, azért imádkozom, hogy Trump elnök úr béketörekvései járjanak sikerrel, az egyébként hősiesen harcoló és kitartó ukrán nép – köztük a kárpátaljai magyarok – mérhetetlen szenvedései érjenek véget, és a béke áldását ők is, mi is újra élvezhessük.

– Ön miért döntött úgy, hogy ismét a választók bizalmát kéri?

- Azért, mert mögöttem eredményeket és támogatottságot, magamban erőt és elhivatottságot, előttem pedig célokat és feladatokat látok. Több mint három évtizede szolgálom ennek a vidéknek a lakóit, először polgármesterként, majd országgyűlési képviselőként, de előtte is értük dolgoztam tanárként, iskolaigazgatóként. Jelentős mértékű tapasztalatot és kapcsolati tőkét halmoztam fel, amely megbízhatóvá és hatékonnyá tett. Kitanultam ezt a szakmát. Egy egységes, erős és eredményes pártszövetség egységes, erős és eredményes kormányával dolgozom együtt, és ezt a választók már sokszor ötösre értékelték. Bízom benne, és meg fogok dolgozni azért, hogy ez a következő négy évben is így legyen.

– Eredményeket említett. Melyeket tartja a legfontosabbnak?

- Út, munkahely és szolgáltatások – ez a politikai szentháromságom. Képviselőként az a feladatom, hogy ebben a választókerületben egyre jobb és biztonságosabb legyen közlekedni, dolgozni és családot alapítani.

A javaslataimmal és a szavazataimmal országos ügyekben ezeket a célokat tartottam szem előtt: a munkahelyteremtő beruházásokat, az útépítéseket, a béremeléseket, a közösségi közlekedés fejlesztését, a közintézményeink felújítását; a családok, a fiatalok, a vállalkozások, a nyugdíjasok, a kulturális élet, az oktatás, az egészségügy és a sportvilág szerteágazó támogatásait, a nemzeti hagyományok védelmét, a háború és az illegális bevándorlás ellen ellenszélben is kitartóan, következetesen folytatott küzdelmet és a drogellenes harcunkat.

Január elsejétől duplájára nőtt a gyermekek után járó családi adókedvezmény összege. Közel 1300 milliárd forint marad a családoknál. Ez Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja.

Már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót. A csecsemőgondozási, a gyermekgondozási és az örökbefogadói díj szja-mentességének teljes hatása is 2026-tól érvényesül. A minimálbér 13 százalékkal növekszik. Az a célunk, hogy mielőbb elérje a 400 ezer forintot, az átlagkereset pedig az 1 milliót.

Jelentős béremelésben részesülnek a rendvédelmi és a honvédelmi dolgozók, a pedagógusok. az igazságügyi alkalmazottak, és a kistelepülési önkormányzatok köztisztviselői is, akiknek a munkájáért egyébként én is nagyon hálás vagyok itt, a választókerületem községeiben. Emeljük a nyugdíjakat, kifizettük a 13. havi nyugdíjat és bevezettük a 14. havit. Ez összesen 7700 milliárd forintot jelent. Nagyon fontos, hogy 2026-ban is fenntartjuk a 800 milliárd forintos rezsivédelmet! A magyarok továbbra is Európa legalacsonyabb gázárát fizetik.

Az Otthon Start Program sikerét is történelminek gondolom, és a munkáshitel is nagyon népszerű.

Természetesen említhetem a széleskörű ösztöndíj-rendszert, de akár azt is, hogy minden 1000 fő feletti faluban kötelezővé tettük legalább egy bankautomata telepítését. Pártom és frakcióm, a KDNP a készpénzes és pénztáros fizetés terén is fontos, a választók által kért változtatásokat is elért.

– Helyi ügyekben is lát ilyen eredményeket?

- Igen.

A legjelentősebb fejlesztés az M4-es gyorsforgalmi út létesítése volt Budapest és Szolnok irányába. Ez javította az itt lakók életminőségét, biztonságosabbá tette a közlekedést és növelte a térség tőkevonzó képességét és idegenforgalmi erejét.

Új munkahelyek jöttek létre egyebek mellett az Infineonnál. Budapest felé már emeletes motorvonatok közlekednek; Cegléd, Nyársapát és Nagykőrös között, sőt több másik szakaszon kerékpárutakat építettünk. Tucatnyi belterületi utat hoztunk rendbe. Van új sportcsarnokunk, BMX-pályánk, megújult ipari parkunk, gimnáziumunk, kórházunk, orvosi rendelőnk, művelődési házunk, szennyvíz-tisztító telepünk, csapadékvíz-elvezető rendszerünk, piacunk, bölcsődénk és termálfürdőnk. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a választókerületem kisebb településein is tucatnyi közintézmény, cég és szervezet kapott és kap támogatást. Ezeket mind a magyar kormány támogatásából valósítottunk meg, illetve az uniós pénzből is – vagyis az egy ordas hazugság, hogy nem jön semennyi közösségi forrás. Ezt az ordas hazugságot az ellenzék terjeszti, a régi és az új ellenzék egyaránt.

– Meg is érkeztünk a kampányhoz. Milyen lesz?

- Lesz...?

Az ellenzék miatt az ország évek óta kénytelen folyamatosan kampányban élni, miközben annak legfeljebb ötven napnak szabadna lennie. Nekünk kormányozni kell, de természetesen a kihívást elfogadtuk, a kesztyűt felvettük, a ringbe beszálltunk, és készülünk az újabb győzelmünkre. Nem szabad elbizakodottnak lenni – melózni kell.

Én ezt teszem.

Nyilván borzalmasnak tartom azt az ijesztő, labilis, áruló, önimádó figurát, aki most épp az ellenzék vezetője, és akitől szerintem még a potenciális szavazói is tartanak, mert kiszámíthatatlan. Ugyanilyen vállalhatatlannak tartom az őt körülvevő, multicégek és Brüsszel irányában elkötelezett kapitányokat is, akik az országunkat pillanatok alatt jéghegynek vezetnék. Az emberek békét, biztonságot és nyugalmat akarnak. Ehhez tapasztalt, kipróbált, edzett képviselők kellenek, akik nem forognak szélkakas módjára, akkor se, ha a szél Brüsszelből fúj. Én mindig az voltam, aminek itt neveznek: „a mi Földink”. Nem gyűlölködök, nem trágárkodok, nem megosztani akarok.

Tanárként is mindig minőséget akartam felmutatni, és nem változtam meg politikusként sem. Olyan ember vagyok, aki kiszámítható és lehet rá számítani. A kampányom arról szól, ami a lényeg: bemutatom az eredményeimet, az eredményeinket, és rámutatok arra, hogy az ellenfél egyenlő a káosszal és az összeomlással. Még hogy rendszerváltás…! Hát ha valamiből elegük van az embereknek, az tényleg az állandó változás, a felforgatás, a visszafordulás és a bizonytalanság. A Fidesz-KDNP a biztos választás.