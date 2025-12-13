Szőlő utca: Nevetséges és visszatetsző tüntetéseket szervez a szélsőség
A CÖF-CÖKA a közerkölcsöt követve elítél minden olyan fizikai vagy verbális erőszakos bántalmazást, amely akár családban, vagy intézményi keretekben történik. A javító-nevelő intézetekben elítélt fogvatartottakat és a nevelőket egyaránt megilleti a törvényi védelem. Mindenkor fontosnak tartjuk, ha az előírt törvények megsértése bekövetkezik, az illetékesek azonnali reagálását. Ez megtörtént. Ugyanakkor nem értünk egyet az olyan pártpolitikai haszonszerző szándékokkal, amelyek a választási harc részének tekintik a Szőlő utcai eseményeket. Nevetséges és visszatetsző a tüntetések szervezése a kormány megdöntése céljából.
Közlemény
Jogállamiság és demokrácia keretei között - mert ez működik - az erre jogosult szervek végezzék el felelősséggel a rájuk rótt feladatokat. Majd ha szükségessé válik,
jogerős bírói ítéletek alapján tájékoztassák a nyilvánosságot.
Az ügyben történő prejudikálás, társadalmunk nyugtalanítására és megosztottságára előkészített megmozdulások akár a fogvatartottak lázítására is alkalmasak lehetnek.
CÖF-CÖKA vezetősége
Kiadó: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány