Szőlő utca: Nevetséges és visszatetsző tüntetéseket szervez a szélsőség

Szerző: OS

2025. december 13. 16:07

Közlemény

A CÖF-CÖKA a közerkölcsöt követve elítél minden olyan fizikai vagy verbális erőszakos bántalmazást, amely akár családban, vagy intézményi keretekben történik. A javító-nevelő intézetekben elítélt fogvatartottakat és a nevelőket egyaránt megilleti a törvényi védelem.

Mindenkor

fontosnak tartjuk, ha az előírt törvények megsértése bekövetkezik, az illetékesek azonnali reagálását. Ez megtörtént.

Ugyanakkor nem értünk egyet az olyan pártpolitikai haszonszerző szándékokkal, amelyek a választási harc részének tekintik a Szőlő utcai eseményeket. Nevetséges és visszatetsző a tüntetések szervezése a kormány megdöntése céljából.

Jogállamiság és demokrácia keretei között - mert ez működik - az erre jogosult szervek végezzék el felelősséggel a rájuk rótt feladatokat. Majd ha szükségessé válik,

jogerős bírói ítéletek alapján tájékoztassák a nyilvánosságot.

Az ügyben történő prejudikálás, társadalmunk nyugtalanítására és megosztottságára előkészített megmozdulások akár a fogvatartottak lázítására is alkalmasak lehetnek.

CÖF-CÖKA vezetősége

Kiadó: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány