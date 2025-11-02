Szövetségi bíróság szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a vésztartalékot is használja fel az élelmiszersegélyek folyósítására

Szerző: mti

2025. november 2. 14:08

Szövetségi bíróság szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a szociális élelmiszersegélyek folyósításának zavartalansága érdekében akár az Egyesült Államok vészhelyzeti tartalékait is használja fel.

Két egymással párhuzamosan hozott bírói határozat pénteken szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a kormányzati leállás, és elfogadott költségvetés hiányának ellenére is folytassa a szövetségi élelmiszersegély-program (Supplemental Nutrition Assistance Program) működtetését, amire több mint 41 millió amerikai jogosult.

Indira Talwani, Massachusetts állam szövetségi bírája szerint a programnak folytatódnia kell, míg John McConnell, Rhode Island szövetségi bírája határozatában a vészhelyzeti tartalékot is megjelölte forrásként.

Donald Trump elnök a határozatok megjelenését követően jogi pontosítást kért a bíróktól annak érdekében, hogy a törvényben szabályozott vészhelyzeti tartalékot milyen eljárással lehet felszabadítani annak érdekében, hogy abból szociális segélyeket tudjanak kiutalni.

"Kormányunk ügyvédei nem gondolják, hogy rendelkezünk a jogi felhatalmazással, arra, hogy bizonyos kormányzat számára elérhető forrásokból a SNAP-kifizetéseket megtehessük" – írta az elnök Truth Social közösségi oldalán, és hozzátette, hogy amennyiben a megfelelő jogi iránymutatás megérkezik a bíróságról, "megtiszteltetéséül" szolgál majd a folyósítás.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a katonák és rendvédelmi dolgozók bérének kifizetésére sikerült forrásokat találni.

Donald Trump a kormányzati intézmények működésének október eleje óta tartó szüneteléséért a demokraták hibáztatta, amiért nem hajlandók megszavazni az átmeneti költségvetést sem.

Az élelmiszersegély-program működtetéséért felelős szövetségi mezőgazdasági minisztérium (USDA) a hét elején tett közzé tájékoztatást arról, hogy a források híján novembertől szünetel a támogatások folyósítása.

A minisztérium honlapján megjelent tájékoztatásban a jogi akadályok miatt kizárták azt, hogy a vészhelyzeti tartalékot ilyen célra használják.