Több mint két évszázad után beszüntette az egycentes érmék nyomtatását az amerikai pénzverde

Szerző: MTI

2025. november 13. 08:04

Több mint két évszázad után beszüntette az egycentes érmék nyomtatását az Egyesült Államok szövetségi pénzverdéje szerdán.

Az 1793 óta forgalomban lévő legkisebb értékű, rézbevonatú érme utolsó darabjai szerdán kerültek ki a pénzverdéből Philadelphiában, ahol kisebb ceremónia keretében állították le az érmét nyomtató gépet. A tervek szerint az utolsó példányokat aukción értékesítik.

Brandon Beach, az amerikai pénzügyminisztérium pénzgyártásért is felelős kincstárnoka a ceremónián elmondta, hogy a lépéssel évente 56 millió dollárt spórolnak meg, ennyi a pénzérmék anyagköltsége.

Donald Trump elnök februárban adott utasítást a pénzügyminisztériumnak, hogy tegyen lépéseket a csekély értékű fizetőeszköz gyártásának leállítására, arra hivatkozva, hogy annak gyártási költsége jóval meghaladja értékét.

A szövetségi pénzverde 2024-es éves jelentése szerint egy darab egycentes érme gyártási költsége 3,7 cent volt.

Az egycentesből az elmúlt évben 3,2 milliárdot bocsátottak ki. Az amerikai bankárok szövetsége szerint mintegy 250 milliárd érme van forgalomban, más becslések szerint ennek csak mintegy fele van használatban.

Az érme gyártásának megszüntetése nem jelenti annak kivonását a használatból, fizetőeszközként továbbra is érvényes az amerikai üzletekben. Az érme az utóbbi években már 97 százalékban cinkből készült vékony rézbevonattal.

Az Egyesült Államokban használt pénzérmék közül az ötcentes gyártási költsége értékarányosan az egycentesnél is kedvezőtlenebb, ugyanis csaknem 14 centbe kerül.

A tízcentes gyártásának ára ugyanakkor alacsonyabb névértékénél, mert nem éri el a 6 centet, a negyeddolláros, azaz a 25 centes érme nyomtatása pedig csupán 15 centbe kerül.

Az Egyesült Államokban legutóbb 1857-ben szüntették be pénzérme gyártását, amikor a kevéssé használatos félcentes kibocsátását állították le.