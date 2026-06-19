Új parancsnokok a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda élén
Új vezetőket nevezett ki a Pósfai Gábor belügyminiszter a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda élére (KR NNI) - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel csütörtökön.
Pósfai Gábor június 18-ai hatállyal visszavonta Tomin Szilvia rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését, egyben
a szolgálat élére június 19-ei hatállyal kinevezte Ródler Norbert rendőr ezredest.
A tárcavezető szintén június 18-ai hatállyal vonta vissza Jeney Áron rendőr dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójának vezetői kinevezését, ezzel együtt június 19-ei hatállyal
Schőn Péter Ernő rendőr ezredest nevezte ki a KR NNI élére.
A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként
a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda;
mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.