Vádat emeltek egy nő ellen, aki robogóval akart nekimenni az ügyészség épületének

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 19. 11:35

Vádat emeltek egy nő ellen, aki a nyomozó ügyészségi kihallgatásán agresszíven viselkedett, később robogóval akart nekimenni az ügyészség épületének, majd ügyészeket fenyegetett az interneten - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a nőt 2025 augusztusában internetes agresszió miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és tőle telefont, valamint számítógépet foglalt le. A gyanúsított a kihallgatása során nem volt együttműködő, a jegyzőkönyvet csak vonakodva írta alá, a tollat az asztalba vágta, és becsmérelte a jelen lévő ügyészeket.

A nő a kihallgatás után, még aznap este visszatért az ügyészség épületéhez és kiabálva követelte az őrtől a lefoglalt eszközeinek visszaadását. Miután nem járt eredménnyel, kijelentette, hogy az ajtót összetörve úgyis bejut, majd robogóját beindítva kétszer nekiment az ajtót és járdaszakaszt határoló szegélykőnek azt a látszatot keltve, hogy az épületbe be akar törni.

Ezt követően a nő a közösségi médiában másfél órás élő adást közvetített, amelyben az ügyében eljáró ügyészeket szidalmazta és fenyegette - tették hozzá. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló elkövetővel szemben.

Az ügyészi indítványnak megfelelően a nő az elkövetés óta letartóztatásban van - áll a közleményben.