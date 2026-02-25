Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 25. 13:08

Arra kérek most minden magyar embert: küldjünk három határozott, világos és félreérthetetlen NEM-et. Egyet Brüsszelnek. Egyet Kijevnek. És egyet a Tiszának. Eddig és ne tovább! - mondta a kormányszóvivő a Facebookra feltöltött videójában szerdán.

Vitályos Eszter úgy fogalmazott: a baloldaltól "sok mindent láttunk már." "Nagy, sorsdöntő kérdésekben soha nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem idegen érdekeket szolgálnak. De, amit most látunk a Tiszától, az minden eddiginél tovább megy" - hangsúlyozta, hozzátéve: "ez figyelmeztetés mindannyiunk számára."

A kormányszóvivő szavai szerint az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált, hogy Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot.

"Lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel, amely felelőtlenül sodorja Európát ebbe a háborúba. Amely vég nélkül önti az európai emberek pénzét Ukrajnába. Amely már egészen ott tart, hogy nyíltan beszél magyar katonák háborúba küldéséről"

- mutatott rá.

Vitályos Eszter úgy folytatta: Magyar Péter lepaktált a magyarokat fenyegető ukrán vezetéssel is. "Azzal a vezetéssel, amely hetek óta blokkolja a kőolajszállítást Magyarország felé. Azzal, amely megtámadta a Barátság-vezetéket. Azzal, amely katonai beavatkozással és erőszakkal fenyegeti a magyarokat" - tette hozzá. A kormányszóvivő rögzítette: Magyar Péter a hatalomért cserébe "ezekkel kötött paktumot."

"A Tisza bizony összejátszik a háborúpárti ukrán vezetéssel és a brüsszeli elittel" - állapította meg. Vitályos Eszter kijelentette: ez kőkeményen Magyarország békéjéről, biztonságáról, és energiájáról szól. "Itt az idő kiállni. Itt az idő világossá tenni, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből" - szögezte le, megjegyezve: ezt mindenki megteheti most három jó nagy NEM-mel.

- zárta videóját a kormányszóvivő.