Magyar Péterék nem a valódi háborútól, hanem a kormányzó pártok videójától rettegnek

Szerző: Békés János

2026. február 25. 08:04

Magyar Péteréknél valami nagyon betalált a Fidesz-KDNP legújabb videójával. Ők nem a valódi háborútól, hanem csak ettől rettegnek.

Mint a fenti példákból is látható, az aktuális háborgás epicentrumában (ismét) a gyerekek állnak. Érdekes, hogy ugyanez az érzékenység valahogy nem működik például a Pride esetében , amikor – a nem hivalkodó, jó érzésű felvonulók mellett – szőrös mellű, bőrszerkós férfiak és nők vonszolják pórázon (vagy éppen ketrecben) a szájkosarat és kutya viselő barátaikat. Vagy éppen szakállas „nők” érzékenyítenek óvodásokat csilivili ruhakölteményekben. Esetleg a „gonosz” határőrök és egyéb „fasiszta képződmények” karmaiban sínylődő szegény, ártatlan menekültek (szinte mindig nők és gyerekek) szenvedéseivel bombáznak minket, mintha a bevándorlók többsége nem egyszerűen jobb megélhetést kereső fiatal férfi lenne. Szóval a nagy felháborodók éppen tudnának mesélni a propagandáról, ha egy pillanatig is maguk mögé néznének – de az ilyesmi nem szokásuk.

Persze a nem-propagandának (alias független-objektívek) erre is megvan a bevett válasza: a „ne féljenek, nem fog fájni” és a „csak egy kis szuverenitásról kell lemondanunk” nemzetközi-globalista változata. Ezt Rácz András nem-ügynök, ultra-atlantista mindentudó szakértő tálalja legnyersebben : nem lesz itt semmiféle háború, úgymond, mert az európai katonák majd csak a békekötés után mennek Ukrajnába, és ha még Amerikát is sikerül beszervezni (nocsak, nocsak...), akkor már teljes (lenne) a biztonság, mert ők ugye minden csúnya orosz katonát még a levegőben szétkapnak (mondjuk a csodás, új hangfegyverükkel vagy valami még futurisztikusabb űrfegyverrel, amit most egyébként épp Kína jelentett be ?). Röviden: nincs itt semmi látnivaló, a Nyugat mindig győz, ráadásul veszteség nélkül (erről mondjuk azért az amerikai veteránokat is érdemes lenne megkérdezni, hogy a vélhetően már több százezer ukrán hadirokkantról ne is beszéljünk).

Nos, ha valami halálos veszélyt jelent a gyerekeinkre, az épp az ilyen üresfejű, végtelenül felelőtlen álokoskodások. Nagyjából egy óvodás gyerek képzeli azt, hogy ő majd egy fapuskával Rambó módjára végigszalad országa minden ellenségén, és visszaszerez tőlük mindent, amit elvettek.

A valóságban az ellenfél visszalő. Nem légpuskával, hanem aknavetővel, siklóbombával, újabban már drónokkal is. Vagy éppen a lábunk alatt robban fel egy aknamező a nagy szaladásban – a lábunk pedig örökre ott marad. A háború nem játék és – a jelen esetben – nem is riogatás. Ez a Valóság.

Ez egyébként abból is látszik, hogy az érintett európai országok már egész nyíltan a háborúra készülnek, és erre készítik fel a civil lakosságukat is. Rácz András szerint akkor az által favorizált brit, német, francia katonai vezetők is mind hazudnak, „Orbán propagandáját” szajkózzák? Gondolkozzunk már egy kicsit...

És van még egy dolog, amit az ilyen nagy tudású elemzők és háborús héjapolitikusok valahogy mindig kihagynak a számításból: pontosan hogy is akarnak térdre kényszeríteni egy atomhatalmat, amely a világ LEGNAGYOBB tömegpusztító arzenáljával rendelkezik? Szerintem ennél még egy katonásdit játszó óvodás is értelmesebb: ő megáll, ha az ellenfelei nem fapuskával jönnek szembe...