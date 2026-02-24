Semjén Zsolt: az ukrán háborús menekültek ellátása történelmi tett volt

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 24. 17:55

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán kedden Budapesten.

Semjén Zsolt az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte: legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja az Ukrajnából menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak.

"Attól, hogy Magyarország és Ukrajna között olyan a viszony, amilyen, hogy a Zelenszkij-rezsim és a magyar kormány között konfliktus van, az egy dolog. De ez semmilyen módon nem érintheti az Ukrajnából menekülő embereket, (…) mivel nekik semmilyen bűnrészességük nincsen ebben"

- fogalmazott.

Aki Magyarországra menekül, az biztonságban van - jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, megjegyezve, hogy nem vizsgálják a menekültek katonakötelezettségét sem, "tehát Magyarország senkit nem fog visszaadni Ukrajnának", hogy egy olyan háborúba küldjék, amelyben nem akar meghalni.

Semjén Zsolt köszönetet mondott a Karitatív Tanácsnak, amely a háború kitörésekor és a veszélyhelyzet kihirdetésekor Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsá alakult át, és különleges feladatokat látott el.

Felidézte, hogy a háború kitörésekor öt határátkelőhelyen fogadták a menekülteket, valamint egy úgynevezett tranzitpontot alakítottak ki a BOK-csarnokban, ahol ellátást, segítséget kaptak az emberek.

Ismertetése szerint 1,5 millió menekült jött át Magyarországra, ebből több mint 700 ezren kaptak ellátást; 71 ezer embernek a szállítását, 83 ezernek a szállását oldották meg, 5400 menekült kapott egészségügyi ellátást, és 5700 tonna élelmiszert, ruhát, egészségügyi felszerelést osztottak szét.

A miniszterelnök-helyettes köszöntet mondott a honvédségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, valamint az önkormányzatoknak, a kormányhivataloknak és a karitatív szervezeteknek a menekültek ellátásáért.

Külön kiemelte az önkéntesek segítségét, mint mondta: "a magyar kormány adhat pénzt, koordinálhat, de ha nincsenek önkéntesek, akkor semmi nem működik".

Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy 56 ezer embernek állítottak ki menedékes papírt, 258 ezernek ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást adtak ki, és a MÁV több mint 1,1 millió ingyen vonatjegyet állított ki a menekültnek.

Kitért arra is, hogy 25 ezer ukrán gyerek táborozását tették lehetővé az elmúlt években az Erzsébet-táborokban, valamint a Rákóczi Szövetség és a karitatív szervezetek segítségével. A közoktatásban ötezer ukrán gyerek tanul, és a kormány biztosította számukra a plusz órákat, az ukrán tanulás és a felzárkózás lehetőségét is.

A politikus köszönetet mondott a kárpátaljai magyarságnak tett szolgálatért is, mint mondta: "fontos látni, hogy ők nem menekültként jöttek, hanem hazajöttek; "ők itthon vannak." Hozzátette: a kormány és a karitatív szervezetek segítségének köszönhetően a háború során egyetlen kárpátaljai magyar iskolát sem kellett bezárni.

Karitatív tevékenység nyújtásáért oklevelet vehettek át a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt képviselői. Elismerésben részesült Mészár Erika, Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatója és Kovács Norbert, a BOK-csarnok létesítményfejlesztési és -üzemeltetési vezérigazgató-helyettese.

Az okleveleket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára adta át.

