Rétvári Bence: a háború hatására szélsőséges eszmék keríthetik hatalmukba a társadalmat

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 25. 14:05

Minél tovább tart egy háború, annál nagyobb a veszélye, hogy egy szélsőséges eszme hatalmába keríti a polgári társadalmat - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Terror Háza Múzeumban.

Rétvári Bence szerint a kommunisták és a nácik azért tudtak hatalomra kerülni, mert az I. világháború következtében meggyengült és elszegényedett az európai polgári középosztály, és felborultak a normál, demokratikus viszonyok. Az orosz-ukrán háború miatt az európai középosztály most is szegényedik, szűkül, ez pedig teret enged a szélsőséges eszméknek, ezért az egyetlen helyes válasz a háború elutasítása.

Csak a béke őrzi meg Európában a jólétet, a biztonságot, a stabilitást, csak ezzel lehet elkerülni a káoszt - emelte ki az államtitkár.

Rétvári Bence a kommunistákat "a világ legnagyobb átöltözőinek" nevezte, mert - mint mondta - lehetnek marxisták, szocialisták, globalisták, liberálisok, woke-követők vagy genderisták, de közös bennük a világ teremtett rendjének, a hagyományoknak, a múltnak, Istennek és a családnak a tagadása, és egy mesterséges ideológia ráerőltetése mindenkire.

A kommunistákat sohasem demokratikusan választották meg, hanem mindig valamilyen külső hatalom segítségével kerültek hatalomra, és ezt a hatalmat nem az emberek javára használták, a kommunizmus sehol sem hozott jólélet és szabadságot - mondta az államtitkár.

Rétvári Bence arra is figyelmeztetett, hogy az antifák a kommunistákhoz hasonló erőszakot követnek el ma is, ők "egy gyilkos eszme radikális követői", de hasonlóan veszélyesnek nevezte azt is, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke "folyamatosan megtorlással fenyegetőzik".

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója arról beszélt, hogy a kommunizmus szellemi és politikai örökösei ma is léteznek, egyre aktívabbak és egyre nagyobb befolyásra törekszenek. A kommunizmus ideájának mai követői politikai, döntéshozói szerepet keresnek maguknak, például felveszik a mandátumukat az Európai Parlamentben és a mentelmi joguk mögé bújnak - mondta a történész.

Fekete Rajmund úgy fogalmazott, nem létezik "kommunizmus light", ez az eszme "ki akar irtani" minden tőle eltérő gondolatot és gondolkodót, ezért a kommunizmussal szemben zéró toleranciát kell hirdetni.