Két zalaegerszegi technikum energetikai fejlesztése fejeződött be

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 4. 08:37

Csaknem 892 millió forintból energetikai korszerűsítés valósult meg két zalaegerszegi technikumban, jelentős energia-megtakarítást és kibocsátáscsökkentést hozva.

Csaknem 892 millió forint összértékű energetikai felújítás fejeződött be két zalaegerszegi technikumban - tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-t.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSzC) nyert támogatást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, ennek révén korszerűsítették a Széchenyi István és a Deák Ferenc Technikumot. Az épületek hatékony energiafelhasználását, megtakarítását célzó fejlesztések között szerepeltek a homlokzati, lábazati és tetőfödém hőszigetelések, valamint a fűtési rendszerek korszerűsítései, segítve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

A ZSzC épületenergetikai fejlesztése az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program és a Széchenyi Terv Plusz keretén belül biztosított vissza nem térítendő támogatásból valósulhatott meg. A két szakaszban a beruházásra összesen közel 892 millió forintot fordítottak.

A korszerűsítés az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett konzorciumi formában valósult meg a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal szoros együttműködésben.

