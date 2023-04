Hangversennyel köszönti a pápát az Imacsoport

A Magyar Parlamenti Imacsoport & Alapítványa a Mária Országa Imaközösséggel közösen a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermébe koncertet és fogadást szervez 2023. április 25. estéjére, melyen Mága Zoltán és Szabadi Vilmos hegedűművész urak lépnek fel, továbbá Eperjes Károly színművész úr szerepel – közli Vejkey Imre.

Hangversenyt rendez a Magyar Parlamenti Imacsoport Ferenc pápa látogatásának előzetes köszöntéseként. Vejkey Imre kereszténydemokrata politikust, az imacsoport vezetőjét kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, az április 25-én a Nemzeti Múzeum Dísztermében 18 órakor kezdődő koncert hogyan segítheti a jóakaratú emberek lelki ráhangolódását?

– A Magyar Parlamenti Imacsoport nagy örömmel és rendkívüli készülettel várja őszentsége Ferenc pápával való újabb találkozását, mely már a harmadik alkalom lesz, az első a magyarok szent hegyén Csíksomlyón volt (2019. június 1.), a második az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (2021. szeptember 12.) alkalmával a Hősök terén, a harmadik pedig most 2023. áprilisában lesz a Nemzet Főterén! Ennek a készületnek a része, hogy a Szent Atya közelgő látogatása tiszteletére a Magyar Parlamenti Imacsoport & Alapítványa a Mária Országa Imaközösséggel közösen a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermébe koncertet és fogadást szervez 2023. április 25. estéjére, melyen Mága Zoltán és Szabadi Vilmos hegedűművész urak lépnek fel, továbbá Eperjes Károly színművész úr szerepel! Az est jótékony célokat is szolgál, az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével a halmozottan hátrányos gyermekeket szeretnénk támogatni! Mindezek alapján, Ferenc pápa érkezésre való lelki ráhangolódás, kedd este, az isteni szférákhoz való fordulással, továbbá adakozással is történik, mely hozzásegít minket a belső újjászületéshez!

– Miért fontos, hogy ezt a hangversenyt hiteles zeneművészek kínálják a pápalátogatást szeretettel váró magyaroknak?

– A hitelesség mindenben rendkívül fontos így a művészetben is! Ugyanis a helyzet az, hogy csak a hiteles művészek tudják a zene által a hallgatót közelebb vinni az Úrhoz, közelebb vinni a felebarátokhoz! Mi ezért hiteles művészeket kértünk fel, akik előadásukkal segítenek a személyes Isten kapcsolatunk magasabb szinten történő átélésében, mely által a mindennapokban is eszünkbe jut majd Jézus Krisztus a felkent, aki kereszthalálával megváltott minket a bűneink alól és aki a harmadnapra a halált legyőzve feltámadt!

– Hogyan lehet fölemelő zenével is tudatosítani, hogy a keresztény vallás tele van szépséggel?

– A művészi zene által feltárulnak előttünk a szférák, jobban kinyitjuk fülünket az Úr szavaira, hogy bátrabban és elszántabban hirdessük országát! A fölemelő zene által észrevesszük azokat a csodákat, melyek körülvesznek bennünket, bár sokszor elszaladunk mellettük! A méltó zene hozzásegít bennünket ahhoz, hogy felismerjük az Úr mindig velünk akar lenni, nekünk csak igent kell rá mondanunk! Ha pedig igent mondunk rá, akkor egy idő múlva észrevesszük, hogy a nehézségeink is megédesülnek, a szép pedig még szebbé válik! Záró gondolatként kérem ne feledjék: az élet keresztjei bár nehezek, de hasonlóak a zenei keresztjeihez, melyek végül mindig felemelnek!

Molnár Pál

A parlamenti imacsoport búcsúzik Bajkai Istvántól

A parlamenti imacsoport és alapítványa búcsúzik az 59 éves korában elhunyt Bajkai István fideszes országgyűlési képviselőtől.

Vejkey Imre kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, az imacsoport vezetője az MTI-nek vasárnap elmondta, Bajkai István az imacsoport rendszeres résztvevője volt.



A képviselő az alapítvány emeritus elnökének, Bakondi Györgynek a részvétét is tolmácsolva kiemelte: köszönik Bajkai Istvánnak az együtt töltött imákat. "Most mi imádkozunk érted" - fogalmazott.



Bajkai István életében nehéz kereszteket vitt, de mindig mondta, hogy a keresztek a zenében is felemelnek - idézte fel.

"Emeljenek fel ezek a keresztek az Úrhoz, imával és szeretettel búcsúzunk, nyugodj békében" - zárta szavait Vejkey Imre.

Bajkai István jogász, a Fidesz alapító tagja és országgyűlési képviselője ötvenkilenc éves korában hunyt el.

A Fidesz Bajkai Istvánt saját halottjának tekinti.

