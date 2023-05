Az EU-külpolitika elrugaszkodott a valóságtól

Az Európai Uniót jelenleg nem igazi államférfiak, még csak nem is reálpolitikusok, hanem önmagukat egyfajta morális burokba zárt, a valóságtól elrugaszkodott, nem Európa érdekeit szem előtt tartó kisstílű politikusok irányítják. Ez különösen nagyon nagy baj a jelenlegi kiélezett helyzetben. A szájkarate ugyanis ilyenkor nem segít – jelzi Stier Gábor.

2023. május 5. 11:59

Borrel ukázt adott Moszkvának – infostart/MTI/AP pool/Francisco Seco

Josep Borrell felszólította Moszkvát, hogy az állítólagos dróntámadást ne használja fel ürügyként az agresszió kiterjesztésére. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője vélhetően a nemzetközi kapcsolatok tantárgyában jól képzett ember. Mennyire gondolhatja komolyan, hogy Moszkva egy Brüsszelből kapott, nyersen megfogalmazott ukáznak engedelmeskedni fog?

- Brüsszel egy ideje láthatóan szereptévesztésben van. Az Egyesült Államok kivételével úgy osztja ki a világ vezető hatalmait, mintha még mindig globális pólus lenne. Az Európai Unió azonban sajnos a nemzetközi térben egyre jobban marginalizálódik, súlyos belső problémákkal küzd, és az Egyesült Államok vazallusává vált. Ebben a helyzetben ugyancsak megmosolyogtató ez a kioktató hangnem. Azok az idők elmúltak, amikor az ilyen megszólalásokat Moszkva lenyelte, a nyugati kapcsolatok fenntartása érdekében hallgatott. A Kremlt jelenleg nem igazán érdekli, hogy mit mondanak a brüsszeli politikusok. Ami pedig a konkrét kijelentést illeti, a támadás egyrészt nem állítólagos volt, másrészt nyílt provokációként értékelhető. S hogy miként válaszolhat erre Moszkva? Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján jó eséllyel puhábban, mint tenné azt az Egyesült Államok egy a Fehér Házat ért támadás esetén. Oroszországnak ugyanis nem igazán érdeke a háború további eszkalálása. De térjünk ki egy pillanatra arra is, hogy sokan teljesen kizárják, hogy Ukrajna áll a provokáció mögött, és ezt a szimbolikus akciót hamis zászlós támadásnak tekintik, amelynek célja, hogy Putyin ennek ürügyén odacsaphasson Kijevnek. Erre csak annyit tudok mondani, hogy itt mindenki megbolondult?!

– Borrell úr időnként Moszkva mellett Pekingnek is küld furcsán megformált jelzéseket. Mi vagyunk-e a hibásak és miért akkor, ha az az érzésünk, hogy ez a magas beosztású, fényűzően megfizetett ember, aki éppen nemzetközi politikával foglalkozik, nagyon régen nézett a térképre?

- Az Európai Uniót jelenleg nem igazi államférfiak, még csak nem is reálpolitikusok, hanem önmagukat egyfajta morális burokba zárt, a valóságtól elrugaszkodott, nem Európa érdekeit szem előtt tartó kisstílű politikusok irányítják. Ez különösen nagyon nagy baj a jelenlegi kiélezett helyzetben. A szájkarate ugyanis ilyenkor nem segít. Ebben az Európai Unió mindig is jó volt, most azonban hiányzik mögüle az igazi súly. Ezért aztán Kína vagy Oroszország ezeket a kirohanásokat egyáltalán nem veszi komolyan, miközben a gyengeséget látva Amerika kimondottan saját érdekei érvényesítésére, pontosabban alátámasztására használja Brüsszelt. A jelenlegi helyzetben annak sincs sok esélye, hogy az Európa szuverenitását erősíteni szándékozó halovány kísérleteket siker koronázza, hiszen egyrészt ez a gondolkodás messze nem az egész EU-t jellemzi, másrészt Brüsszel gyengesége miatt Washington ezeket a kísérleteket könnyedén visszaveri, és Európát beállítja a sorba. Aki pedig húzódozik, az megnézheti magát. Egyelőre legalábbis.

Stier Gábor – hirado.hu

– „A legfontosabb, amit tehetünk, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajnát, katonailag, politikailag és gazdaságilag. A háború meg csak akkor érhet véget, ha Oroszország leáll a további támadásokkal, és kivonja seregei Ukrajnából" - szögezte le Josep Borrell. Ha elhinnénk, hogy az EU-főképviselő komolyan gondolja, amit megfogalmazott, akkor meg kellene állapítanunk, hogy ez a politikus rendkívül naiv. Ugyanakkor akár naiv, akár nem, egyértelmű, hogy az általa képviselt álláspont miatt még több tízezer ukrán és orosz katonának kell meghalnia, és számos település jut lerombolásra. Ez a fajta cinizmus miért marad büntetlen a jövőben is?

- Most ez komoly?! Az európai külpolitika irányítójának ennyire nincs köze a valósághoz? Ezt a cinizmussal vegyülő hozzá nem értést azonban bünteti a sors. Európa versenyképességének, súlyának csökkenésével. A politikusokat pedig a választásokon lehet és kell megbüntetni. Sajnos, Brüsszel a háború jelentette kiélezett helyzetben gyengébben muzsikál, mint valaha. Pontosabban az éles helyzetekben markánsabban kiütköznek az Európai Unió gyengeségei. Ezeken kellene dolgozni, javítani, ha az EU még bárkinek is segíteni szeretne a jövőben. Mert ha így megy tovább, lassan önmagán sem tud. Ezért pedig kár lenne!

Molnár Pál

gondola