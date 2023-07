Összeomlott az ukrán ellentámadás

A harctéren füstölgő Leopárdok képei bejárták a világsajtót, és a súlyos veszteségeket megerősíti, hogy sürgősen újabb szállítmányokat küldtek Ukrajnába az Egyesült Államokból.

2023. július 17. 11:37

sputnikglobe.com

Az ukrán ellentámadás első két hetében Kijev a fegyverei és katonái 20 százalékát vesztette el, köztük számos csúcskategóriás NATO-országból származó eszközt - ismerte el legújabb cikkében a hatalmas kijevi kudarcot a The New York Times. Az elmúlt hetekben már több nyugati forrás is arról írt, hogy a hónapokig előkészített és beharangozott ukrán ellentámadás kudarcba fulladt, sőt az orosz erők mentek át támadásba a front több szakaszán is. Az is kiderült, hogy az ukrajnai harcok kirobbanása óta minden hangzatos propaganda ellenére nem sikerült nagy minőségi javulást elérni az ukrán hadseregben, és akadoznak a nyugati fegyverszállítások is. Egyes elemzések szerint az ukránok legalább 26 ezer katonát vesztettek eddig az ellenámadás során.

Sötét képet fest Ukrajna jelenlegi helyzetéről egy, a napokban megjelent riport a New York Times-ban. Amerikai és európai forrásokra hivatkozva azt írják, hogy az ukrán ellentámadás első két hetében Kijev a fegyverei és katonái 20 százalékát vesztette el, köztük számos csúcskategóriás NATO-országból származó eszközt. A veszteségek a következő hetekben mérséklődtek, de még mindig nagyon magasak - írta a Mandiner.

A New York Times úgy folytatja: a veszteségek láttán az ukrán hadvezetés kénytelen volt taktikát váltani.

A lapnak ukrán katonák is nyilatkoztak, azt mondták: mindenki nagy áttörést remélt a szárazföldi műveletektől, az offenzíva azonban a veszteségek miatt jelentősen lelassult. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lassulás okait részben nyugati szövetségeseire hárítja: azt mondta nemrég, hogy a NATO-országok fegyverei túlságosan lassan érkeztek, érkeznek meg Ukrajnába, ezért nem tudta időben megindítani az offenzívát és az oroszoknak volt idejük készülni.

Eddig semmilyen érdemi eredményt nem tudtak felmutatni az ukránok az ellentámadás során.

John Kirchhofer, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség szakértője szerint a háború „kissé patthelyzetben van", hozzátéve, hogy csakis minimális előrehaladást látnak Ukrajna részéről.

A NATO nehézfegyvereivel – egészen pontosan a HIMARS rakétavetőkkel, Storm Shadow rakétákkal és kazettás bombákkal – kapcsolatban kifejtette, hogy „ezek közül sajnos egyik sem az a szent grál, amit Ukrajna keres", valamint ezek közül a szakértő szerint egyik se fogja lehetővé tenni rövid távon az áttörést.

Nem tudják pótolni a fegyvereket

Az ukrán ellentámadás kudarcát mutatja az is, hogy évekbe telik majd, amíg biztosítani tudják a lövedékek és haditechnikai eszközök gyártásának szükséges növekedését, miközben az USA Dél-Koreából kölcsönöz vagy vásárol tüzérségi lövedékeket az ukránok jelenlegi ellátásához, az európai gyárak helyzete pedig még ennél is borzalmasabb. A nagy gyártók lassan bővítik a termelést, mérlegelve, hogy mikor ér véget az ukrajnai konfliktus.

A Bloomberg szerint a brit BAE Systems vállalat közölte a Pentagonnal, hogy legalább 2,5 évbe fog telni, mire újraindul az M777-es tarackok gyártása, amelyek Ukrajna védelmének egyik kulcsfontosságú fegyvere. A 155 mm-es lövedékek további gyártása körülbelül ugyanennyi időt vesz igénybe.

A francia kormány nemrégiben felkérte az MBDA Missile Systems vállalatot, hogy a Mistral légvédelmi rendszerek gyártását a jelenlegi havi 20 darabról növelje, de csak 2025-re ígérték a maximum 40 darabra történő növelést. Ráadásul az EU-n kívülről beszerzett, fegyvergyártáshoz szükséges nyersanyagok ára csillagászati mértékben emelkedett – hangsúlyozza a hírügynökség.

Az amerikai Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete is arra a következtetésre jutott, hogy az ukrajnai harcok kirobbanása óta minden hangzatos szó ellenére "nem került sor a fegyveres erők jelentős feltőkésítésére vagy nagyszabású képességvásárlásra, még az Egyesült Királyságban sem, amely a leghangosabban szólalt fel Moszkva ellen".

Az amerikai védelmi ipar helyzetét tárgyalva a cikkíró hangsúlyozza, hogy míg a második világháború idején a repülőgépek, hajók, fegyverek és lőszerek gyártására szolgáló nemzeti kapacitás közel 90 százaléka az amerikai kormányé volt, ma már szinte minden új beszerzés a magánszektorból származik. Az európai konfliktus ellenére a nagy amerikai vállalkozók drága programokat – interkontinentális ballisztikus rakéták, lopakodó bombázók és hasonlók – támogatnak, ahelyett, hogy az ukránoknak viszonylag alacsony technológiaigényű fegyverekre lenne szükségük.

Ukrajna a Nyugat akaratának és kitartásának történelmi próbája. És nem először fordul elő, hogy ennek a küzdelemnek a kimenetele nemcsak a csatatereken, hanem a nyugati gyárakban is eldől – összegzi a szerző.

Orosz ellentámadás

Az ukrán ellentámadás kudarcának egyik jellemző epizódja, hogy július 16-án kiderült, az orosz csapatok aktívan nyomulnak előre Kupjanszkij irányában, és folytatják offenzívájukat Avdejevka és Marjinka térségében, heves harcok folynak – ismerte el Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes a Telegram-csatornáján. Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök Pavel Zarubinnak adott interjújában azt mondta, hogy az orosz csapatok hősiesen viselkednek, és váratlanul offenzívába lendülnek egyes területeken.

Elmondása szerint Avdejevka és Marinka közelében az Oroszországi Föderáció hadserege folytatja az offenzívát, ott harcok folynak. Az északi szárnyakon Artyomovszknál (Bahmut) az ukrán csapatok próbálják tartani állásaikat.

Az orosz hadsereg kidolgozott védekezése meglepetésként érte az ukrán fegyveres erőket – mondta Patrick Bury NATO-biztonsági elemző az Express című brit lapnak.

Mint a szakértő megjegyezte, az orosz hadsereg morálja magas szinten van, és intelligensen harcolnak.

Hatalmas ukrán veszteségek

A juzsno-donyecki, artyomovszki és elsősorban zaporizzsjai fronton június 4-én kezdődött az ukrán ellentámadás. Kijev a NATO által kiképzett és nyugati felszereléssel, köztük a széles körben hirdetett Leopard harckocsikkal felfegyverzett dandárokat vetett harcba. Mint Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter július 11-én kijelentette, az ellenség egyik irányban sem érte el céljait, veszteségei pedig meghaladták a 26 ezer katonát, 1244 harckocsit és több ezer egyéb felszerelést, 21 repülőgépet és hat helikoptert. Az elpusztított felszerelések között 17 Leopard, öt francia AMX kerekes harckocsi és 12 amerikai Bradley BMP, 43 M777-es tarack és 46 önjáró löveg volt Lengyelországból, az Egyesült Államokból és Franciaországból.

A harctéren füstölgő Leopárdok képei bejárták a világsajtót, és a súlyos veszteségeket megerősíti, hogy sürgősen újabb szállítmányokat küldtek Ukrajnába az Egyesült Államokból.

origo.hu