Védeni kell a civilizációt a pusztító rögeszmék ellen

Amit tehetünk az, hogy a nyilvánosság erejével lépünk fel a pusztító rögeszméikkel szemben – mint például a migráció vagy a gyermekeket támadó genderideológia. Kiemelt szerepe van ebben Magyarországnak, hiszen nálunk még valódi szólásszabadság van: a magyaroknak szabad leleplezniük Sorosék terveit – mutat rá Koskovics Zoltán.

2023. július 21. 00:25

Koskovics Zoltán – hirtv.hu

Az amerikai Médiakutató Központ (Media Research Center, MRC) által létrehozott szólásszabadság-párti ernyőszervezet, a Szövetség a Szólásszabadságért (Free Speech Alliance, FSA) bejelentette az Alapjogokért Központ csatlakozását. Koskovics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Koskovics úr, az amerikai kormány kényszert alkalmazott és összejátszott a közösségimédia-vállalatokkal a szabadságjogok cenzúrázására és eltiprására – állapította meg L. Brent Bozell, a Médiakutató Központ alapító elnöke. Az atlanti tengely országaiban azonban továbbra is az USA a demokrácia mintaállama. Ezt a meggyökeresedett hiedelmet hogyan lehet a tudományosan tisztázott tények valóságára cserélni?

– Tény, hogy nem az amerikai demokrácia aranykorát éljük. Korai lenne azonban temetni a szabadság eszméjét az Egyesült Államokban, különösen európai összevetésben. Az EU vezető hatalmában, Németországban lényegében semmilyen politikai ellenállás nincs a hagyományos pártok körében a balliberális tábor hegemonizáló törekvéseivel szemben. A magukat „kereszténydemokratának” mondó pártok is zokszó nélkül elfogadják a progresszív fősodor véleménymonopóliumát. Ehhez képest az Egyesült Államokban azért van ok az optimizmusra is. Igaz, hogy a jelenlegi demokrata vezetés önkényuralmi eszközök alkalmazásától sem riad vissza annak érdekében, hogy érvényesítse a politikai álláspontját – itt gondolhatunk a közösségi hálók zömében érvényesülő cenzúrára, szűnni nem akaró háborús uszításra, és a Donald Trump elleni koncepciós perekre is –, de teljesen világos, hogy van egy másik Amerika is. Az USA-ban valódi politikai harc dúl a nemzet lelkéért és a köztársaság jövőjéért, ahol a konzervatívok hátrányból indulnak ugyan, de nem esélytelenül. A Médiakutató Központ által életre hívott Szövetség a Szólásszabadságért – melyhez az Alapjogokért Központ is csatlakozott – azért küzd, hogy a józan ész hangjai eljussanak a polgárokhoz Amerikában is. A tengerentúli jobboldal felismerte a veszélyt, amelyet a baloldal elnyomó törekvései jelentenek a nyugati civilizáció valódi alapértékeire nézve, és „csapatai harcban állnak”. Tekintve, hogy a globális baloldal a világ szinte minden országában azonos eszközökkel támadja az Isten, Haza, Család értékegyüttesét, fontos felismernünk azt, hogy szükség van a nemzeti erők nemzetközi együttműködésére, annak érdekében, hogy a civilizációnk elleni támadást visszaverjük.

Az amerikai Médiakutató Központ (Media Research Center, MRC) jelvénye – wikipedia

– Ha a baloldal cenzúrázásra irányuló erőfeszítései sikert aratnak, a józan ész valamennyi hangja kiszorulhat az eszmék piacteréről, beleértve olyan létfontosságú területeket is, mint a gyermekek genderideológiától való megóvása, valamint az illegális és ellenőrizetlen migrációt kordában tartó határvédelem. Hazánkban nemcsak a szélsőséges brüsszeli diktátumok, hanem az ötödik hadoszlop manipulációi is fokozzák ezt a kockázatot. Mit tehet a civil-Magyarország a társadalom megvédéséért?

– Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a nyílt társadalom eszmerendszerére egy olyan nemzetközi hálózatra támaszkodik, mely valóban globális befolyásra tör. Emlékeztetném a Tisztelt Olvasókat, hogy Alexander Soros, aki nem rég vette át a Soros klán irányítását, azt ígérte, hogy apjánál is agresszívebben fogja érvényesíteni politikai célkitűzéseit, így az eddig megszokottnál is ádázabb küzdelemre kell felkészülnünk. A nyílt társadalom ideológiáját képviselik a magyarországi pártok és a brüsszeli – sajnos nyomasztó politikai túlsúllyal bíró – eurokraták is. Amit tehetünk az, hogy a nyilvánosság erejével lépünk fel a pusztító rögeszméikkel szemben – mint például a migráció vagy a gyermekeket támadó genderideológia. Kiemelt szerepe van ebben Magyarországnak, hiszen nálunk még valódi szólásszabadság van: a magyaroknak szabad leleplezniük Sorosék terveit, nálunk van arra lehetőség, hogy valódi, nyílt sisakos társadalmi vita keretében keressük az igazságot és a működőképes megoldásokat a problémákra. Azonban be kell látnunk, hogy mindez önmagában kevés. Az európai polgárokhoz is el kell juttatnunk a magyar recepteket, megoldásokat, ugyanis valódi fordulatra csak akkor számíthatunk, ha a jobboldali pártok sikeresen helyt állnak a jövőre esedékes EP-választásokon. A magyar civil társadalomnak tehát az a feladata, hogy a nemzetközi konzervatív kollaboráció motorja legyen.

Szövetség a Szólásszabadságért (Free Speech Alliance, FSA) – media research center

– Dan Schneider, az MRC szólásszabadságért felelős alelnöke a közleményben jelezte: „bizonyítékot találtunk arra, hogy a Biden-adminisztráció külföldi szervezetekkel összejátszva terjeszti ki cenzúráját a világ minden sarkába.” A Fehér Ház önmagáról a világdemokrácia központjának képét sugallva hatalmas pénzzel és kiterjedt hálózattal rendelkezik a kleptokrata uralom növeléséhez. Hogyan alakítható ki egy hasonló nagyságú erő, amely fokozatosan helyreállíthatja a demokráciát?

– Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az amerikai baloldal és a radikalizálódó Demokrata Párt egyre inkább rátelepszik az Egyesült Államok államapparátusára és annak szinte korlátlan eszközeit a konzervatívok és a józan gondolkodású amerikai polgárok ellen fordítja. Amennyire veszélyes pillanat ez az amerikai történelemben, annyira kézenfekvő a megoldás is: ha a választópolgárok elveszik a hatalmat a demokratáktól – márpedig erre a mai nehéz körülmények, és egyenlőtlen verseny keretében is mutatkozik lehetőségük –, akkor a jobboldal Donald Trump vezetésével képes lehet arra, hogy „visszavegye a hazát”. Nyilván ehhez nem kis erőfeszítésre, fáradhatatlan és következetes munkára van szükség, de tény, hogy az amerikai baloldal által okozott sebek gyógyítására az amerikai jobboldal a legtermészetesebb gyógyír.

alapjogokert.hu

Mindez nem oldja meg az összes problémát, és nem töri le a nyílt társadalom globális túlhatalmát. Utóbbihoz már az európai polgárok segítségéhez kell folyamodnunk, annál is inkább, mert minden jel arra utal, hogy ha Amerikában vissza is tér a józan ész a kormányrúdhoz, nem számíthatunk arra, hogy a tengerentúli konzervatívok magukra vállalják Európa gondjainak a megoldását. Arra fognak koncentrálni, hogy a saját házuk táján rendet rakjanak. Kontinensünkön a legfontosabb mérföldkövet az EP-választások jelentik. Már jövőre minimális célkitűzés, hogy blokkoló kisebbséget kell szereznie az európai jobboldalnak az Unió föderális intézményeiben. Idővel pedig a többség megszerzése a cél. A nyílt társadalom dominanciáját végső soron akkor lehet felszámolni, ha Washington, Brüsszel és az európai fővárosok közösen tudnak fellépni ellene. Persze ez borzalmasan nehéz feladat, de csak így állíthatjuk helyre a nyugati civilizáció becsületét.

Ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy végső győzelem éppúgy nincs, ahogy nem létezik visszafordíthatatlan vereség sem. Amikor a múlt század végén megbukott a szovjet típusú kommunizmus, sokan úgy véltük, hogy elsöprő, visszafordíthatatlan diadalt arattunk e sötét ideológia fölött. Ma már realistábbak – és talán bölcsebbek – vagyunk. Tudjuk, hogy a baloldal nem vész el, csak átalakul. Gyermekeinknek és unokáinknak épp úgy meg kell majd küzdenie vele, mint nekünk. Ám az, ahogy mi most szembenézünk ezzel a kihívással, példát mutathat és inspirációt nyújthat számukra a jövőben.

Molnár Pál

gondola