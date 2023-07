Végre magyar edzője van a Fradinak!

A Groupamában elszenvedett múlt heti súlyos vereségnek egyetlen jó következménye azért lett: végre magyar edzője van a Fradinak. Máté Csaba kiemelkedő tudású, nagy tapasztalatú szakember. Kluboktól függetlenül a teljes magyar futballvilág szurkol neki.

Utoljára frissítve: 2023. július 26. 16:11

Máté Csaba megbízott vezetőedző a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának az ír Shamrock Rovers FC elleni másnapi Konferencia-liga selejtezőmérkőzés előtti sajtótájékoztatóján a népligeti FTC-MVM Sportközpontban 2023. július 26-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Máté Csaba vezetőedző nem kívánt olyan eredményt mondani, amivel elégedett lenne csütörtökön a Shamrock Rovers ellen a Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első, hazai felvonásán, kizárólag azt nevezte fontosnak, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata sikerrel vegye a párharc két mérkőzését.

„Természetesen győzni akarunk, de tiszteletlenség lenne most olyan eredményt mondani, amivel elégedettek lennénk, mivel múlt héten mélyre löktük magunkat" - jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére az 53 éves szakember. "Most az a legfontosabb, hogy a következő két meccset sikerrel vegyük".



Máté Csaba a párharc nehézségét abban látja, hogy amíg a Ferencvárosnál teljesen átalakult az együttes, addig az íreknél nyolc-kilenc játékos ugyanaz lesz a kezdőcsapatban, mint egy éve, azaz összeszokott társaságról van szó. Tavaly az Európa-liga csoportkörébe jutásért rendezett párharcban 4-1-es összesítéssel ment tovább a magyar bajnok.



"Nem szabad azt gondolni, hogy hasonlóan folyik le a mostani párharc, mint az egy évvel ezelőtti. Más jellegű meccsre számítok, mert nyilvánvalóan ők is kielemezték annak a párharcnak a tanulságait" - mondta a Sztanyiszlav Csercseszovot váltó tréner. Szerinte az elmúlt évek alapján van annyi hitele a gárdának, hogy a közönség mellette áll majd, de hozzátette, a szurkolókat ki is kell szolgálni.



Máté Csaba arról is beszélt, feladatának legnagyobb része az volt, hogy a játékosok kilábaljanak a sokkból, amit a feröeri KÍ Klaksvíktól elszenvedett hazai vereség, és így a Bajnokok Ligája-búcsú okozott. Elárulta, érezni lehetett, hogy a futballisták feszültek, de megjegyezte, most már kezdenek jó irányba haladni.



"Nagyon hosszú távra nem kell tervezni. Meg kell nyerni a meccseket, akkor van esély túlélni" - fogalmazott saját jövőjével kapcsolatban Máté Csaba, aki nem először vette át az FTC irányítását, legutóbb másfél éve volt erre példa, amikor Peter Stögert menesztették.



Máté a párharc kapcsán megemlítette, hogy a jobboldali védő poszt problémás, mert Botka Endre megsérült, míg Henry Wingo már régebb óta nem bevethető.

Szintén kiemelte, hogy a Konferencia-ligában már nincs "védőháló", azaz egy újabb kiesés a tényleges búcsút jelentené a nemzetközi porondtól, ilyen szituációra pedig nem volt példa az elmúlt évek selejtezői során.

A Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának játékosai az ír Shamrock Rovers FC elleni másnapi Konferencia-liga selejtezőmérkőzés előtti edzésen a népligeti FTC-MVM Sportközpontban 2023. július 26-án. MTI/Szigetváry Zsolt



Dibusz Dénes csapatkapitány az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, mindenkit nagyon megviselt a múlt szerdai vereség, amely "egyértelműen óriási kudarc volt", ezen pedig nem tudja túltenni magát az ember egy-két nap alatt.

Dibusz Dénes kapus a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának az ír Shamrock Rovers FC elleni másnapi Konferencia-liga selejtezőmérkőzés előtti sajtótájékoztatóján a népligeti FTC-MVM Sportközpontban.



"Vasárnapig érezhető volt, hogy nagyon görcsös mindenki. Nagyon akaró, de a ritmust nem találó játékosok voltak a pályán. Három-négy nap után azt éreztem, hogy előre tudtunk lépni, az elmúlt egy-két nap pedig már úgy telt, ahogy annak kellett. Nagy javulást érzékeltem, előremutató, hogy jövünk ki ebből a gödörből" - mondta a magyar válogatott kapus.



Dibusz kijelentette, Máté Csaba többször volt már hasonló helyzetben, így nem volt nehéz ráhangolódni az ő elképzeléseire.



"Az a dolgunk, hogy visszaszerezzük a szurkolók bizalmát. Holnap remélhetőleg már teljesen más arcunkat fogjuk mutatni, megfelelő küzdőszellemmel, elánnal vetjük magunkat a küzdelembe" - mondta a 32 éves kapus.



A 19 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport közvetíti, az írországi visszavágót jövő csütörtökön 21 óráról rendezik. A párharc győztesére a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi továbbjutója vár a selejtező harmadik fordulójában.

MTI