Magyarország a józan ész hazája

A magyar politikai helyzettel kapcsolatban az Alapjogokért Központ vezetője aláhúzta: Magyarország demokratikus jogállam. A baloldal igazából azért frusztrált, mert a magyar jobboldal sikeres, demokratikus legitimitása erős, négy választást is kétharmaddal nyert meg zsinórban - mutatott rá.

Utoljára frissítve: 2023. szeptember 15. 09:19

2023. szeptember 15. 08:58

twitter

A Nyugat részei vagyunk, csak mi megmaradtunk normálisnak - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az amerikai Newsmax-nek nyilatkozva. Az Alapjogokért Központ közlése szerint az Egyesült Államok egyik legnézettebb hírcsatornáján a főigazgató hangsúlyozta, a magyar jobboldal kiáll az "Isten, haza, család" értékei mellett, és bízik abban, hogy vissza fog térni Donald Trump, aki megteremtheti a békét Ukrajnában.

Az MTI-hez eljuttatott beszámoló szerint Szánthó Miklós az adásban elmondta, "a világrendben változás zajlik, ezért a Nyugatnak szüksége lenne egy erős USA-ra", de egy ország csak annyira erős, amennyire a vezetői is azok. "És Biden bizony gyenge" - tette hozzá, kiemelve, ezt mutatja az Ukrajna ellen elkövetett orosz agresszió is, mely Trump alatt nem történt volna meg. "Ezért bízunk Trump győzelmében, aki visszahozhatja a normalitást és a józan észt, Ukrajnába pedig a békét" - fogalmazott a főigazgató.



A magyar politikai helyzettel kapcsolatban az Alapjogokért Központ vezetője aláhúzta: Magyarország demokratikus jogállam. A baloldal igazából azért frusztrált, mert a magyar jobboldal sikeres, demokratikus legitimitása erős, négy választást is kétharmaddal nyert meg zsinórban - mutatott rá.



"Az EU-s mélyállam és a Biden-adminisztráció gondja az, hogy Magyarország kiáll Isten, haza és a család mellett" - hangsúlyozta Szánthó Miklós. A főigazgató ennek kapcsán kiemelte, hogy egy erős és szuverén ország alapja csakis az erős családok lehetnek, ezért Magyarország védi a határait kívülről és védi a családokat és a gyermekeket az országon belül, "ez a megközelítés pedig nyíltan szembemegy a liberális fősodorral, igazából ezért támadják Magyarországot" - olvasható az Alapjogokért Központ közleményében.

MTI