Katonai eskü

2023. október 27. 16:11

Az Embert a vasra! kampány, az egységes alapkiképzési program, valamint az önkéntes katonai szolgálat keretében szeptemberben bevonult állomány katonai eskütétele a debreceni Kölcsey Központban 2023. október 27-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A Magyar Honvédség megújulása, korszerűsítése és megfiatalítása aktív közreműködőinek nevezte a katonákat a honvédelmi miniszter az Embert a vasra! kampány, az egységes alapkiképzési program, valamint az önkéntes katonai szolgálat keretében szeptemberben bevonult állomány ünnepélyes katonai eskütételén pénteken Debrecenben.

"Jó ilyen sok hazafit együtt látni" - köszöntötte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kölcsey Központ nagytermében eskütételre felsorakozott csaknem négyszáz katonát.



Hozzátette: a katonák szolgálatukkal hozzájárulnak a Magyar Honvédség erőnlétének és képességeinek fokozásához, az ország területi szuverenitása védelméhez, a nemzeti ellenállóképesség gyarapításához, Magyarország, a magyar emberek békéjének, biztonságának garantáláshoz.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, az elmúlt évek bebizonyították, hogy a stabilnak hitt világ változóban van, az országok békéje és biztonsága bizonytalanná vált.



"A szomszédunkban dúló ukrán-orosz háború brutalitása, a Közel-Keleten felizzó terrorizmus és félelem az eszkalációtól, mind-mind egy átalakulóban lévő világ tünetei" - hangoztatta, megjegyezve, hogy Magyarország, a Magyar Honvédség nem fél e "változás szeleitől", mert szilárd alapokra helyezte értékeit.



"Istenbe vetett hitünk, valamint hazánk és családjaink iránt érzett szeretetünk adják meg azt az alapot, ami ezer éve magyarrá teszi a magyart itt, a Kárpát-medencében" - fogalmazott a tárcavezető.



Ugyanakkor a romló biztonsági környezet az értékek állandósága mellett az alkalmazkodási képességet is megköveteli: csakis akkor tudjuk garantálni Magyarország békéjét, ha a kor kihívásaira a lehető leggyorsabban és legpontosabban vagyunk képesek reagálni - magyarázta.



A miniszter szerint ez a felismerés motiválta a Magyar Honvédség korszerűsítésének gondolatát, a honvédelmi és haderőfejlesztési program kidolgozását, a high-tech, békét garantálni tudó, elrettentő erejű haderő megteremtését.



Hozzátette: az ütőképes haderő megteremtésében azonban nemcsak a legmodernebb technikai eszközökre, hanem leginkább elhivatott honvédekre van szükség, "olyan katonákra, akik értik a világunkat és érzik a felelősségüket, hiszen a Magyar Honvédség csakis bátor katonákkal lehet teljes".



Szalay-Bobrovniczky Kristóf örömének adott hangot, hogy a magyar haderő legújabb büszkeségeivel, a Lynx (magyarul Hiúz) páncélozott gyalogsági harcjárművekkel felszerelt hódmezővásárhelyi Kinizsi 30. páncélozott gyalogdandár első, gránátos zászlóaljának katonái is most tettek esküt.



A honvédelmi miniszer létfontosságúnak nevezte, hogy a legmodernebb eszközök biztos kezekben legyenek, és olyan katonák irányítása alatt kerüljenek bevetésre, akik a legalaposabb kiképzésben részesültek.



A honvédség erős és jól képzett szerződéses állománya mellett legalább olyan fontos a tartalékos, területvédelmi erők felkészültsége - emelte ki, megjegyezve: az egységes harckiképzési program során elsajátított kötelező tárgykörök olyan tudást és ismeretet adnak, amelyek a teljes állomány harckészültségét garantálják.



Az egységes harckiképzéssel bátor hazafiakból álló, erős közösséget akarnak teremteni, és "a mai nap bizonyítja, hogy ez sikerült" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: "önök olyan folyamat részesei, amire évtizedek óta várunk".



Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a fiatalok "ettől a perctől kezdve már a katonai értékrend szerint élik az életüket", ezért elvárja, hogy "életük minden percében a Magyar Honvédséget képviselve, a magyar nemzetet védelmezve járjanak el".



A hazáért mindhalálig! - tette hozzá a tábornok.



Kiemelte: a honvédség valóban ütőképes haderővé válása érdekében visszatértek a bentlakásos rendszerű alapkiképzéshez, amely erősíti a katonai szocializációt, több a lőtéren töltött idő, ezáltal jobban kiképzett, állhatatosabb katonákká váltak.



A vezérkari főnök kitért arra, hogy a biztonsági helyzet kihívásai és veszélyforrásai egyre összetettebbek, ahol a tartalékos erők szerepe nő.



"A jövő háborúja digitalizált módon kezdődik és analóg módon fejeződik be", a körülöttünk lévő válságokból az is látszik, hogy a háborút a hivatásos haderők kezdik és a tartalékos állomány fogja befejezni" - mondta a vezérezredes.



Böröndi Gábor azt mondta, óriási a felelősség, ezért a katonáknak joguk van a legjobb felkészítéshez, felszereléshez és kiképzéshez.

