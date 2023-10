Szoboszlai nem gondolkodik második helyekben

2023. október 28.

Minden egyes sorozatban győzelemben gondolkodnak a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik, az angol sztárcsapat magyar válogatott futballistája szerint.

A középpályással - aki szerdán töltötte be 23. életévét - a BBC Sport készített exkluzív interjút, amelyben beszélt gyerekkoráról, nyári klubváltásáról és az első liverpooli napjairól.



A beszélgetésben - melyet az m4sport.hu szemlézett - a válogatott csapatkapitánya elmondta, édesapjával fiatalon csak a techikájával foglalkoztak.



"Letett néhány flakont a földre, nekem pedig körülöttük kellett a labdát vezetnem. Ekkor három-négy éves voltam, ha egy is eldőlt minden alkalommal újra kellett kezdenem, amíg 14 éves koromra egy sem dőlt el. Nem foglalkoztunk a taktikával vagy az erősítéssel. A technikámról szólt minden, csak a lövés, a passzolás és a labdakezelés. Ballal, jobbal. Szerintem ezért lett elég jó a technikám. Akkoriban néha dühös voltam rá a sok edzés miatt, de az idő múlásával megértettem, miért tette" - mondta Szoboszlai.



A 36-szoros válogatott megegyezte, pár hónappal ezelőtt még azon gondolkodott, jókor döntött-e a váltás mellett.



"Hogy őszinte legyek, nem az járt a fejemben, hogy nem a megfelelő csapatot választom, hanem megfelelő-e az időzítés. Készen állok-e arra, hogy a Premier League-be igazoljak és a Liverpoolban játsszak? Azt mondtam magamnak, amikor valami nagy dolog jön, soha nem tudod, mire számíts. Meg kell próbálnod.

Ha nem próbálom meg, soha nem tudnám meg, mi lett volna, ha. Mindig arra gondoltam volna, hogy miért nem mentem. Úgyhogy azt mondtam, csináljuk. Készen fogok állni" - emlékezett vissza Szoboszlai.



A magyar futballista elárulta, óriási élmény volt számára az első liverpooli napokban, hogy például Mohamed Szalah-val együtt edzhetett - ami olyan volt mintha videójátékozna -, és nagyon jól esik neki, hogy a klublegenda Steven Gerrardhoz hasonlítják, de ő nem olyan akar lenni, mint a korábbi angol válogatott klasszis. "Én csak önmagam akarok lenni. De persze ha most elém tesznek egy papírt, és azt mondják, hogy ugyanolyan karriert futok be itt Liverpoolban, aláírom."



Szoboszlai a BBC-nek elmondta, mindent meg akar nyerni csapatával: "Premier League, FA Kupa, Európa-liga. Kit érdekel a második hely?! Ha megkérdezed a csapattársaimat, szerintem ők is ugyanezt fogják mondani".



