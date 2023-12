Mikuláscsomagokat adott át a KDNP

A Bethesda Gyermekkórházban ápolt gyermekeknek és a kórház dolgozóinak mikuláscsomagokkal szereztek örömöt kereszténydemokrata politikusok.

2023. december 6. 13:57

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője (b2) és Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke (b) jelképesen átad egyet-egyet a Bethesda Gyermekkórházban ápolt gyermekeknek és a kórház dolgozóinak szánt mikuláscsomagokból Velkey Györgynek, a gyermekkórház főigazgatójának (j2) és Tamásné Bese Nórának, a kórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatójának (j) a kórházban 2023. december 6-án. MTI/Lakatos Péter

Hagyomány, amely örömöt szerez elsősorban a gyermekeknek, ám a felnőtteknek is: a mikuláscsomag jó érzéssel tölti el azt is, aki kapja, ám azt is, aki adja...

MTI