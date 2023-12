Meg kell mutatni, hogy összetartozunk

Szükség van az együttlétre, a találkozásokra, mivel keresztény hitünket meg kell vallani, közösségeinket meg kell erősíteni, és kifelé is mutatni kell, hogy összetartozunk - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Gyergyószentmiklóson.

2023. december 6. 21:57

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (k) és Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke (b) a Szent Miklós-búcsú alkalmából tartott szentmisén Gyergyószentmiklóson 2023. december 6-án. Soltész Miklós helyi egyházi fejlesztések támogatásáról tett bejelentést, a magyar kormány 430 millió forintot különített el a város katolikus iskolájának, a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum épületének felújítására. MTI/Veres Nándor

Soltész Miklós a székelyföldi város legnagyobb ünnepén, a Szent Miklós-búcsún vett részt, ahol egyházi fejlesztések támogatásáról tett bejelentést.



"Jó együtt lenni, jó újra találkozni" - kezdte beszédét, emlékeztetve, hogy idén többször alkalma volt egyházi közösségekben lenni a gyergyószentmiklósiakkal, így a csíksomlyói pünkösdi búcsún, és a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztiválon, amelynek keretében a Szent Anna-kápolnánál férfiakkal imádkozott.



Beszédében felidézte: a találkozásokra a szomorú évforduló, a külhoni magyarok állampolgárságáról megtartott 2004. december 5-i sikertelen népszavazás miatt is szükség van.



"December 5-én, 2004-ben gyászos napot ültünk Magyarországon. Mi szégyelltük magunkat, mi utána szomorúsággal és lehajtott fejjel jöttünk Erdélybe, Partiumba, Székelyföldre, vagy bármely más magyarlakta területre azért, mert volt egy baloldali kormány, amely úgy döntött, hogy a testvéreket eltaszítja, kiutasítja" - idézte fel a KDNP-s politikus.



Hangsúlyozta, hogy a feladat nem a gyűlölködés, hanem az összefogás, a külhoni magyarsággal az elmúlt évtizedben megerősített kapcsolatnak a további ápolása. Rámutatott: a magyar kormánynak sikerült "nemes választ" adnia a gyűlöletre, a határon túli magyarokkal közösen templomokat, iskolákat újít fel, közösségeket erősít meg.



Soltész Miklós megköszönte mindenkinek, aki Gyergyószentmiklóson, a Gyergyói-medencében, a Székelyföldön, Partiumban, Erdélyben feladatot vállalt ebben a munkában, vagy programokkal építette a közösséget.



Elmondta, Szent Miklós napján Miklós keresztnevűként nem jöhetett üres kézzel, ajándékot hozott. Bejelentette, hogy a jövő évi költségvetésben a magyar kormány 430 millió forintot különített el a város katolikus iskolájának, a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum épületének felújítására.



A munkálatok 2020-ban kezdődtek a magyar kormány támogatásával, a homlokzat korszerűsítése után a most megítélt összegből az államtitkár szerint remélhetően befejeződhet a munka. Ez nem csak a gyergyószentmiklósiak számára fontos, hanem a környező települések fiataljai számára is, akik itt szakmát tanulhatnak, és ezáltal szolgálhatják közösségüket - mondta.



Azt is közölte, hogy Budapest jövőre is támogatja a gyergyószentmiklósi FeltöltŐ fesztivált, amely közösséget épít, fiatalokat vonz be az egyházba, istenkereső embereket szólít meg. Zárszóként a papi, szerzetesi hivatás szépségeire is felhívta a jelenlévő fiatalok figyelmét.



A búcsús szentmisét celebráló Timár Sándor Asztrik csíksomlyói ferences szerzetes Szent Miklós püspök példáját állította a hívek elé. "Szent Miklós Krisztus-követő volt, gyakorolta a szeretetet, ami az adásban nyilvánul meg, segített a rászorulókon" - mutatott rá. Hozzátette, példája kötelez, meg kell mutatniuk, hogy köztük is van Krisztus-követő, és akkor "meg fog változni a világ elkeserítő képe".



Dávid György főesperes-plébános köszönetet mondott a gyülekezetnek az ünnep előkészítéséért, és bejelentette, a plébánia már most elkezd készülni a város 700. évfordulójára. A búcsús szentmisét követően a Tarisznyás Márton Múzeumban nyílt kiállítás a Szent Miklós-plébánia kincseiből.



Gyergyószentmiklóson hagyományosan a város védőszentje, Szent Miklós napján tartják a városnapokat is, a rendszerint többnapos ünnep idén a román kormány költségcsökkentő intézkedései miatt egyetlen napra korlátozódik. Délután megtartják a képviselőtestület ünnepi ülését, amelyen díszpolgári és Pro Urbe-díjakat adnak át, illetve több helyszínen kulturális programok lesznek.



MTI