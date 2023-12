A Szent Miklós-székesegyház

A felújított nyíregyházi görögkatolikus Szent Miklós-székesegyház avatása ünnepi liturgián 2023. december 9-én. MTI/Balázs Attila

Ünnepi főpásztori liturgia keretében adták át a felújított Szent Miklós-székesegyházat szombaton Nyíregyházán.

Az eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, a közös ünnep kiemeli azt a munkát, amelyet a helyi görögkatolikus püspökség végzett az elmúlt évtizedben a nyírségi megyeszékhelyen.



Templomok, közösségi épületek, iskolák, óvodák épültek, szépültek meg, olyan közösségi helyek jöttek létre, amelyek a leginkább rászoruló és elesett embereknek is segítenek - fogalmazott az államtitkár.



Hozzátette, mindez nem ér semmit, ha ezeket az épületeket nem tudjuk "megtölteni lélekkel és tartalommal", ezért az egyházakban élők felelőssége úgy benépesíteni ezeket a helyeket, hogy annak a társadalomra is legyen hatása.



A liturgián Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök szentelte meg a megújult görögkatolikus székesegyházat, a szertartáson részt vett Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, valamint több egyházi és világi tisztségviselő.



A Szent Miklós-székesegyház teljes belső és külső átalakítása 2019-ben kezdődött meg, a templomot a járókelőktől elválasztó kerítést lebontották, kisebb teret alakítottak ki előtte. A liturgikus szolgálathoz szükséges sekrestyét bővítették, a templom új homlokzati színezést kapott, új harang került a meglévő kettő mellé, a teljes tetőhéjazatot alumíniumlemezekre cserélték és új nyílászárókat szereltek be.



A templom teljes elektromos és gépészeti hálózata is megújult; a falakon új, bizánci stílusú figurális és díszítő festés látható, emellett két kápolnát alakítottak ki, a főoltárt és a mellékoltárokat restaurálták, valamint új padokat építettek a templomhajóba.

