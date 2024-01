Bátorságdeficit a tudományos világban

Carole Hooven számára idegőrlő vádaskodás-védekezés periódus következett, aminek végére azt kellett látnia, hogy kurzusára immár egy doktorandusz sem mer jelentkezni tanársegédként. Ezt depresszió, gyógyszeres kezelések követték, majd Hooven, aki avval számolt, hogy még nagyon sokáig folytatja oktatói tevékenységét, kénytelen volt 57 évesen nyugdíjba menni. A csőcselék elintézte, és senki nem mert mellette kiállni.

Amerikában alig 50 év alatt tragikus mértékű a tudomány meghátrálása az ideológiai nyomulás előtt, könnyen adnak fel a tudósok magától értetődő, kétszerkettő egyszerűségű pozíciókat. Király Józsefnek, a klimarealista.hu főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Présház.

– Egy amerikai tudós hölgy, Carole Hooven lelkileg összeomlott attól a gyűlöletkeltéstől amelyet az USA-szélsőség rázúdított a tudományos alapigazságok képviselete miatt. Valaha máglyahalál járt ugyanezért. A helyi tudósok cserben hagyták bajtársukat. Miért értjük meg ez utóbbiakat deficites bátorságuk miatt?

– Kedves Molnár úr, kapásból azt mondanám, hogy NEM, egyáltalán nem értjük meg őket, elhatárolódunk tőlük, mi biztosan különbül cselekedtünk volna, stb. De tegyük kezünket szívünkre: Biztos, hogy mi megálltuk volna helyünket? Nagyon könnyű több ezer km távolságból pálcát törni teljesen más szituációban élő emberek fölött, vagy több évtizedről visszanézve megmondani, akkor, abban a történelmi helyzetben hogyan kellett volna helyesen cselekedni. Úgy, hogy ne kapkodjuk el az ítéletet. A mai német társadalom meg van győződve róla, ők bizony bátran küzdöttek volna Hitler hatalomra jutása ellen, nem engedték volna, hogy odáig fajuljanak a dolgok. Közben csendben, fejüket lehajtva figyelik, hogyan terrorizálja a német szélsőbal az egész társadalmat, de különösen azokat, akik elégedetlenek a dolgok jelenlegi menetével, és ennek hangot is adnak. Mindevvel együtt van bennem egy bizonyos fokú értetlenség. Hát ekkor a félsz a demokrácia őshazájában? Ennyire félni kell egy törpe, de militáns kisebbség reagálásától, hogy inkább hallgatnak a 2x2 egyszerűségű igazságról, csak ne nevezzenek bennünket kirekesztőnek? A történelem során mindig voltak olyan jelzők, amelyet ha valakire ráaggattak, akkor az rajta maradt, és ha megpróbált védekezni, az csak rontott helyzetén. Ezt hívták a középkorban boszorkányüldözésnek, de korosztályom emlékszik még a kispolgári, nyugatbarát, osztályellenség jelzők bénító erejére. Ugyanilyen bénító ma Németországban a jobboldali jelző. Nem a szélsőjobboldali, egyszerűen a jobboldaliság sem szalonképes.

– Kik lehetnek azok, akik a tudományok megrogyasztásával infantilizálni akarják a társadalmakat, és mi lehet a céljuk?

– Most megint nagyon kell lavíroznom, hogy nyomdafestéket tűrő választ adjak, de meg is ragadjam a lényeget. Lám, máris olyan helyzetben vagyok, mint a Carole Hoovent cserbenhagyó pályatársak. Meg kell fontolnom, hogyan fogalmazzak. Messzire kell visszatekintenünk, hogy választ tudjak adni. Egyre kevesebben leszünk, akik még kitörő örömmel fogadták az 1989-90-es változásokat Európa-szerte, aztán 10-15 év múlva kezdett csak derengeni, hogy csöbörből vödörbe jutottunk. És ahogy múltak az évek, többen jutottunk arra felismerésre, hogy azokat az eseményeket előre megtervezték.Ahogyan 1943-ban Jaltában áttoltak bennünket az orosz medve karmaiba, úgy 1986-ban Izlandon és 1989-ben Máltán áttoltak bennünket a nyugati érdekszférába. És ezt a nyugati érdekszférát nem a Demokraták és Republikánusok között választó kisemberrel lehet azonosítani, hanem avval a hatalmi gépezettel, amelynek édesmindegy, hogy éppen Demokraták vagy Republikánusok vannak hatalmon. A lényeg, hogy mindenben az ő akaratuk érvényesüljön. És ennek a hatalmi gépezetnek nem egyenrangú szövetségesekre van szüksége Európában, hanem adófizető vazallusokra, akik soha nem lehetnek gazdaságilag olyan erősek, hogy veszélyt jelentsenek rá. És éppúgy, saját hazájában sem öntudatos választópolgárokra, hanem a gépezet minden döntésébe belenyugvó alattvalókra. És az alattvalók gyöngítésének kitűnő eszköze a színesek fölheccelése a Black Lives Matter mozgalommal, ellentétek szítása fehérek és színesek között, a mikroszkopikus mérető aberrációk piedesztálra emelése, a kötelező hajlongás előttük, mert ha ezt nem teszed meg, kirekesztő, szélsőjobboldali, maradi bunkó vagy.Carola Hooven-en nem segített, hogy minden egyes alkalommal aláhúzta, tisztelettel fordul magukat akármiknek képzelő embertársai felé, ő csak az egyszerű tudományos igazságokhoz akart ragaszkodni. Emlékszünk még Orwell klasszikusára, az 1984-re? A hatalomnak nem volt elég az alattvalók fölötti korlátlan teljhatalom. Lelküket akarta megtörni, gondolkodásukat is uralni akarta. Idézzünk fel néhány sort ebből.

Winston Smith a gépezet rettegett börtönében a korábban szövetségesének hitt O'Brien vallatótiszt markában van.

"- Emlékszel - folytatta O'Brien -, azt írtad a naplódba, hogy „A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy”?

- Igen - felelte Winston.

O’Brien felemelte a balkezét, befelé fordított tenyérrel, s hüvelykujját behajtva, négy ujját kinyújtotta.

- Hány ujjamat mutatom, Winston?

- Négyet.

- S ha a Párt azt mondja, hogy ez nem négy, hanem öt akkor hányat?

- Négyet.

Szava fájdalmas zihálásba fulladt. A fájdalommérő mutatója ötvenötre ugrott. Winston egész testét kiverte a veríték. Tüdejében elakadt a levegő, s aztán mély sóhajokban tört ki ismét; még fogait összeszorítva sem tudta visszatartani. O’Brien négy ujját még mindig kinyújtva figyelte. Engedett a billentyűn. Ezúttal a fájdalom csak egy kissé enyhült.

- Hány ujj ez, Winston?

- Négy.

A mutató hatvanra ugrott.

- Hány ujj ez, Winston?

- Négy! Négy! Mi egyebet mondhatok? Négy!

A mutató valószínűleg ismét feljebb ugrott. Winston azonban nem látta. Látókörét betöltötte a nagy darab, szigorú arc és a négy ujj. Az ujjak úgy meredeztek szeme előtt, mint óriási oszlopok, elmosódottan, s mintha vibráltak volna - de félreismerhetetlenül csak négy ujj volt.

- Hány ujj ez, Winston?

- Négy! Állítsd meg! Állítsd meg! Hogy vagy képes folytatni? Négy! Négy!

- Hány ujj ez, Winston?

- Öt! Öt! Öt!"

Egy ilyen beszélgetés során természetesen nem lehet a kérdést – mi lehet a gépezet célja az emberek megtörésével – a kellő mélységben körüljárni. De ha már Ön föltette, nem hagyhatom el, hogy utaljak rá: Itt titkos háború folyik a az USA-ban a fehér népcsoport, Európában pedig a fehér nemzetek ellen. Ennek eszközei

a színesek preferálása, illetve Európába szállításuk nagy arányban és szervezett módon;

a gazdaság tönkretétele az 'emberokozta átlaghőmérséklet-növekedés elleni küzdelemmel;

valamint az egészségügy tönkretétele a rendkívül veszélyes vírusok elleni védekezéssel, a döntési jogkörök átadása idegen gépezet számára, amely viszont az oltóanyag-ipar zsoldjában van.

– A tudós fők miért nem képesek érdekvédelmi közösséget megszervezni és működésbe léptetni a fősodor szellemi rombolása ellen?

– Erre is nehéz tőmondatban válaszolni. A tudós fők csak akkor monolit tömb, ha közösek az érdekeik, és ezek a közös érdekek eltérnek a társadalom egyéb csoportjainak érdekeitől. De abban a pillanatban, amikor a sajtó, a politika megkörnyékez néhány tudóst, aki onnantól fogva szent meggyőződéseként ad elő bizonyos téziseket, legyen szó vírusfenyegetésről, 'emberokozta éghajlatváltozásról, aberrációk előtti hajlongásról, és ezt a személyt a többek fölé emeli, megtörik a tudósok egysége. A többség választhat: Vagy igazodik az elvárásokhoz, és továbbra is megkapja a kutatási pénzeket, fényes karriernek néz elébe, vagy esetleg elveszíti állását. A klimarealista.hu honlapon erre több példát idézek. De a gépezet még sokkal barátságtalanabb is tud lenni.

Emlékszünk még az anthrax-poros merényletekre 9/11 után? Ezek a mai napig nincsenek felderítve, de tény, hogy azokban az években nagyon sok kutató halt meg furcsa okok miatt, és abban is biztosak lehetünk, hogy a merényleteket nem afgán barlangokban meghúzódó terroristák követték el. És a bónusz kérdés:

– Nem kifejezetten optimizmus cseng ki válaszaiból. Miért csinálja akkor honlapját?

– Ezt már családom tagjai is megkérdezték, és nekik is elmondtam: Egyszerűen nem tehetek mást. Ha látok valami veszélyt közeledni, amit mások még nem látnak, akkor elképzelhetetlen számomra, hogy hallgassak. Veszélyes volt Pál apostol számára megjelenni a helytartó, majd a római császár bírósága előtt? Mindenképp. Mégis, tudjuk mindannyian, elképzelhetetlen volt számára, hogy elfusson. Megpróbálok hát a számomra kijelölt pályán előre haladni.És ugye mindannyian tudjuk, mi lett a saját talentumával való okos gazdálkodás helyett azt elásó ember sorsa: "Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz" (Máté evangéliuma, 25,30).

Molnár Pál

